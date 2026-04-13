Vídeo: Muro de supermercado desaba e destrói motocicletas em Belém

Parte do muro de uma unidade do Assaí Atacadista desabou na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Batista Campos, em Belém.

Com a queda da estrutura, várias motocicletas que estavam estacionadas próximas ao local foram atingidas e ficaram danificadas.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do desabamento.