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PRIMEIRA COLUNA

Vídeo: Muro de supermercado desaba e destrói motocicletas em Belém

Parte do muro de uma unidade do Assaí Atacadista desabou na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Batista Campos, em Belém.

Com a queda da estrutura, várias motocicletas que estavam estacionadas próximas ao local foram atingidas e ficaram danificadas.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do desabamento.

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