Vídeo: Tentativa de feminicídio termina com morte do agressor em Ponte Nova (MG)

Uma tentativa de feminicídio terminou com a morte do agressor na última quarta-feira (8), no município de Ponte Nova, na Zona da Mata.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem, identificado como Reginaldo Pinheiro Superbi, de 40 anos, havia deixado a prisão cerca de 24 horas antes do crime. Ele tentou atacar a ex-companheira, de 39 anos, utilizando uma machadinha e uma faca.

Segundo testemunhas, a vítima caminhava pela rua acompanhada de uma amiga quando foi surpreendida pelo agressor, que chegou em uma motocicleta e iniciou o ataque.

Um homem de 31 anos que presenciou a situação interveio para defender a vítima. Durante a ação, o agressor acabou sendo atingido e não resistiu.

O homem que prestou socorro à vítima chegou a ser conduzido à delegacia, onde prestou depoimento acompanhado de sua representante legal. Após ser ouvido, ele foi liberado.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o caso segue em investigação para esclarecimento completo das circunstâncias.