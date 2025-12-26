sexta-feira, dezembro 26, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: Queda de idosos em escada rolante mobiliza policiais em estação de metrô

Imagens impressionantes mostram a reação rápida dos agentes para evitar uma tragédia no metrô de Chengdu, na China.

Imagens que circulam nas redes sociais registraram um momento de tensão e prontidão no metrô de Chengdu, na China. O vídeo mostra o exato momento em que três idosos caíram em uma escada rolante que estava lotada no momento do incidente.

Reação imediata

A gravidade da situação mobilizou policiais armados que estavam próximos ao local. Ao perceberem a queda e o risco de um efeito dominó ou ferimentos graves devido ao movimento contínuo da escada, os agentes agiram rapidamente para socorrer as vítimas.

Mobilização nas redes

O registro da ação ganhou destaque nas plataformas digitais, onde internautas elogiaram a agilidade e o preparo dos policiais em interromper o fluxo e garantir a segurança dos idosos em poucos segundos. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas, mas a intervenção imediata evitou que o acidente tomasse proporções maiores.

Poupanca-premiada-Banpará-Maria-300X100
Artigo anterior
Vídeo: Fenômeno Lamine Yamal conquista placas de Prata e Ouro do YouTube com apenas um vídeo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Poupanca-premiada-Banpará-Maria-320X320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315