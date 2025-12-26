Vídeo: Queda de idosos em escada rolante mobiliza policiais em estação de metrô

Imagens impressionantes mostram a reação rápida dos agentes para evitar uma tragédia no metrô de Chengdu, na China.

Imagens que circulam nas redes sociais registraram um momento de tensão e prontidão no metrô de Chengdu, na China. O vídeo mostra o exato momento em que três idosos caíram em uma escada rolante que estava lotada no momento do incidente.

Reação imediata

A gravidade da situação mobilizou policiais armados que estavam próximos ao local. Ao perceberem a queda e o risco de um efeito dominó ou ferimentos graves devido ao movimento contínuo da escada, os agentes agiram rapidamente para socorrer as vítimas.

Mobilização nas redes

O registro da ação ganhou destaque nas plataformas digitais, onde internautas elogiaram a agilidade e o preparo dos policiais em interromper o fluxo e garantir a segurança dos idosos em poucos segundos. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas, mas a intervenção imediata evitou que o acidente tomasse proporções maiores.