Vídeo: Protesto é registrado na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um protesto foi registrado na tarde desta terça-feira (22) na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

A manifestação ocorreu ao longo da via e chamou a atenção de quem passava pelo local, podendo causar impactos no fluxo de veículos na região.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a motivação do protesto ou sobre a atuação das autoridades.

Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção.