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Vídeo: Torcedores brasileiros lotam as ruas de Houston antes de Brasil x Japão

A poucas horas do confronto entre Brasil e Japão pela fase mata-mata da Copa do Mundo, milhares de torcedores brasileiros tomaram as ruas de Houston, no estado do Texas, em um grande aquecimento para a partida.

Vestidos de verde e amarelo, os torcedores promoveram uma verdadeira festa, com bandeiras, instrumentos musicais e cantos de apoio à Seleção Brasileira. A movimentação reuniu brasileiros de diversas partes do mundo e chamou a atenção de moradores e turistas que passavam pela cidade.

O clima é de confiança na classificação do Brasil para a próxima fase do Mundial. A partida contra o Japão marca o início do mata-mata para a equipe brasileira, que busca seguir na luta pelo hexacampeonato.

Reprodução/Redes Sociais

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