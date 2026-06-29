segunda-feira, junho 29, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: Desabamento de estrutura durante Forrozão Marajoara deixa uma jovem morta e vários feridos em Breves

Uma tragédia marcou o encerramento do Forrozão Marajoara, na cidade de Breves, no arquipélago do Marajó, na madrugada deste sábado. O desabamento de uma estrutura metálica durante o evento resultou na morte de uma jovem e deixou várias pessoas feridas.

A vítima foi identificada como Vanessa Ribeiro, integrante de uma quadrilha junina que participava da programação. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes de resgate prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para unidades de saúde da região. O número exato de feridos e o estado de saúde deles ainda não foram oficialmente divulgados.

As causas do desabamento serão investigadas pelos órgãos competentes, que deverão apurar as circunstâncias do acidente e verificar as condições da estrutura utilizada no evento.

Reprodução/Redes Sociais

banner queimão avistão - 300 x 100
Artigo anterior
Vídeo: Viih Tube chora ao provar vestido de noiva pela primeira vez e brinca com a mãe; “Tomara que não case 10 vezes”
Próximo artigo
Vídeo: Torcedores brasileiros lotam as ruas de Houston antes de Brasil x Japão

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,534FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner queimão avistão - 320 x 320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315