Vídeo: Desabamento de estrutura durante Forrozão Marajoara deixa uma jovem morta e vários feridos em Breves

Uma tragédia marcou o encerramento do Forrozão Marajoara, na cidade de Breves, no arquipélago do Marajó, na madrugada deste sábado. O desabamento de uma estrutura metálica durante o evento resultou na morte de uma jovem e deixou várias pessoas feridas.

A vítima foi identificada como Vanessa Ribeiro, integrante de uma quadrilha junina que participava da programação. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes de resgate prestaram atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para unidades de saúde da região. O número exato de feridos e o estado de saúde deles ainda não foram oficialmente divulgados.

As causas do desabamento serão investigadas pelos órgãos competentes, que deverão apurar as circunstâncias do acidente e verificar as condições da estrutura utilizada no evento.

Reprodução/Redes Sociais