Vídeo: Homem causa tumulto e interrompe trânsito na Avenida Duque de Caxias, em Belém

Um homem causou transtornos no trânsito da Avenida Duque de Caxias, em Belém, ao permanecer no meio da pista e discutir com motoristas que passavam pelo local.

Segundo relatos de testemunhas, ele afirmava que “quem manda na rua é ele”, impedindo a passagem de veículos e provocando lentidão em um dos principais corredores da capital. A situação chamou a atenção de quem circulava pela avenida e foi registrada por pessoas que estavam no local.

Informações preliminares apontam que o homem aparentava estar em situação de surto ou apresentar algum tipo de transtorno. No entanto, não há confirmação oficial sobre seu estado de saúde.

Até o momento, também não foram divulgadas informações sobre eventual intervenção das autoridades ou encaminhamento para atendimento.

O episódio repercutiu nas redes sociais e evidencia a importância do acionamento dos serviços de emergência quando uma pessoa em aparente situação de crise representa risco para si ou para terceiros.

Reprodução/Redes Sociais