Vídeo: Viatura do Demutran capota durante abordagem a motociclista em Marituba

Uma viatura do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Marituba capotou na tarde deste domingo (28), durante uma abordagem a um motociclista na Avenida Fernando Guilhon, na Região Metropolitana de Belém.

O acidente ocorreu por volta das 14h51 e mobilizou equipes de trânsito, do Corpo de Bombeiros Militar e serviços de resgate.

Em nota, a Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Setran), informou que os agentes identificaram um motociclista trafegando sem capacete, usando sandálias e conduzindo uma motocicleta com a placa adulterada por fitas adesivas.

Ainda segundo a Setran, ao receber ordem de parada por meio de alerta sonoro, o motociclista teria se assustado, acelerado à frente da viatura e perdido o controle do veículo. A sequência da ocorrência resultou no acidente e no capotamento da viatura.

Os três agentes que estavam no veículo oficial receberam atendimento do Corpo de Bombeiros Militar. O motociclista também foi encaminhado a uma unidade hospitalar e, de acordo com a prefeitura, apresenta quadro clínico estável.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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