Voo turístico da Blue Origin leva representantes de seis países ao espaço por uma fortuna

Seis pessoas de nacionalidades distintas fizeram ontem, domingo, 03, um passeio “bate e volta” ao espaço a bordo da missão NS-34, da Blue Origin. O foguete New Shepard decolou às 9h43 da manhã (pelo horário de Brasília), a partir do espaçoporto Launch One, que pertence à empresa do bilionário Jeff Bezos e fica perto da cidade de Van Horn, no oeste do Texas.

Como o nome sugere, este foi o 34º lançamento do New Shepard na contagem geral (incluindo voos humanos e de carga), sendo a 14ª missão tripulada do veículo e a 5ª apenas este ano.

Entre os passageiros da missão NS-34 estava o bilionário chinês Justin Sun, de 34 anos, fundador e CEO da plataforma de blockchain Tron. Ele venceu um leilão promovido em 2021 para embarcar no primeiro voo turístico da Blue Origin, com um lance de US$28 milhões (cerca de R$155 milhões na cotação atual), mas um conflito de agenda impediu sua participação na ocasião.

Os outros cinco integrantes foram o investidor imobiliário e aventureiro indiano com cidadania estadunidense Arvinder Singh Bahal; o empresário e fotógrafo turco Gökhan Erdem; a jornalista e meteorologista de Porto Rico Deborah Martorell; o inglês Lionel Pitchford, diretor de um orfanato no Nepal há 30 anos, e o empreendedor James Russell, dos EUA, que já havia voado com a Blue Origin em novembro de 2024, na missão NS-28.

“Foi uma honra ver tantas nações representadas em nosso voo hoje”, disse Phil Joyce, vice-presidente sênior da Unidade de Negócios New Shepard, em comunicado emitido após o voo. “A visão do nosso frágil planeta do espaço tem um efeito unificador em todos que a presenciam, e estou sempre ansioso para ver como nossos astronautas usarão essa experiência em benefício da Terra”.

Com a tripulação da missão NS-34, o foguete New Shepard já levou 75 pessoas ao espaço, considerando cinco que, como Russell, já voaram duas vezes.

Como são os voos turísticos da Blue Origin?

Composto por dois estágios (o propulsor e a cápsula de passageiros), o foguete New Shepard realiza voos turísticos suborbitais (que não atingem velocidade suficiente para entrar na órbita da Terra), com aproximadamente 11 minutos de duração. A cápsula se separa do propulsor logo após a decolagem e cruza a Linha de Kármán, considerada o limite do espaço, a 100 km de altitude. Em seguida, retorna em queda livre e pousa com o auxílio de paraquedas no deserto.

Durante cerca de quatro minutos, os passageiros experimentam a sensação de ausência de peso e avistam a Terra do alto. Muitos descrevem essa vivência como transformadora, proporcionando uma nova perspectiva sobre o planeta e sua fragilidade no Universo.

Quanto custa ir para o espaço com a Blue Origin

O primeiro voo tripulado do foguete New Shepard ocorreu em 20 de julho de 2021, com a presença do próprio Jeff Bezos. Desde então, a Blue Origin tem promovido voos turísticos curtos, que permitem aos passageiros vivenciar a sensação de gravidade zero por alguns instantes e admirar a curvatura da Terra a cerca de 100 km de altitude.

Embora a empresa não divulgue o preço para participar dessa experiência, estima-se que seja algo entre US$250 mil e US$300 mil (mais de R$1,5 milhão). Com voos cada vez mais frequentes, a Blue Origin se consolida como uma das principais empresas do turismo espacial, atendendo milionários e entusiastas dispostos a pagar por uma breve, mas inesquecível, experiência fora da Terra.

