28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes destaca sustentabilidade em edição inovadora

A 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que acontece de 16 a 22 de agosto no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, coloca a sustentabilidade no coração de seu design e programação. O evento, realizado pelo Governo do Pará por meio da Secult, vai além dos livros é um exemplo de compromisso ambiental e cultural.

Desde a montagem, a cenografia foi concebida para minimizar impactos ambientais. Materiais reaproveitados, estruturas modulares feitas para durar, priorização de insumos locais e a redução de plásticos descartáveis foram estratégias adotadas. A organização reutiliza tecidos, móveis e elementos de edições passadas; lonas deram lugar a malhas duráveis; e contêineres IBC foram transformados em cubos decorativos iluminados por LED, com grafismos que homenageiam as tradições tapajônica e marajoara, em homenagem a Wanda Monteiro e Mestre Damasceno homenageados desta edição.

A arquitetura interna também segue princípios sustentáveis: o uso intenso de luz natural foi priorizado para reduzir o consumo de energia, enquanto as estruturas vazadas facilitam a desmontagem e o reuso em eventos futuros.

Vozes do Clima: encontro de literatura e conscientização ambiental

O evento também integra a sustentabilidade à programação cultural com o dia temático Vozes do Clima, na Arena Multivozes. O palco recebe encontros sobre cultura, memória popular, racismo ambiental e o protagonismo feminino na defesa da floresta. É um diálogo urgente, no momento em que Belém se prepara para sediar a COP30.

Ocorrendo em uma área de mais de 10 mil m² totalmente climatizada, a feira reúne literatura, arte e diálogo ambiental. A entrada é gratuita, com funcionamento das 9h às 22h (acesso até 21h). Serão 189 estandes de livros e nove de gastronomia, com participação de 400 editoras, das quais 70 são paraenses. A estimativa é que o evento movimente R$ 12 milhões em negócios e gere cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos nas fases de montagem, realização e desmontagem.

