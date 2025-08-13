quarta-feira, agosto 13, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes destaca sustentabilidade em edição inovadora

A 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que acontece de 16 a 22 de agosto no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, coloca a sustentabilidade no coração de seu design e programação. O evento, realizado pelo Governo do Pará por meio da Secult, vai além dos livros  é um exemplo de compromisso ambiental e cultural.

Desde a montagem, a cenografia foi concebida para minimizar impactos ambientais. Materiais reaproveitados, estruturas modulares feitas para durar, priorização de insumos locais e a redução de plásticos descartáveis foram estratégias adotadas. A organização reutiliza tecidos, móveis e elementos de edições passadas; lonas deram lugar a malhas duráveis; e contêineres IBC foram transformados em cubos decorativos iluminados por LED, com grafismos que homenageiam as tradições tapajônica e marajoara, em homenagem a Wanda Monteiro e Mestre Damasceno  homenageados desta edição.

A arquitetura interna também segue princípios sustentáveis: o uso intenso de luz natural foi priorizado para reduzir o consumo de energia, enquanto as estruturas vazadas facilitam a desmontagem e o reuso em eventos futuros.

Vozes do Clima: encontro de literatura e conscientização ambiental

O evento também integra a sustentabilidade à programação cultural com o dia temático Vozes do Clima, na Arena Multivozes. O palco recebe encontros sobre cultura, memória popular, racismo ambiental e o protagonismo feminino na defesa da floresta. É um diálogo urgente, no momento em que Belém se prepara para sediar a COP30.

Ocorrendo em uma área de mais de 10 mil m² totalmente climatizada, a feira reúne literatura, arte e diálogo ambiental. A entrada é gratuita, com funcionamento das 9h às 22h (acesso até 21h). Serão 189 estandes de livros e nove de gastronomia, com participação de 400 editoras, das quais 70 são paraenses. A estimativa é que o evento movimente R$ 12 milhões em negócios e gere cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos nas fases de montagem, realização e desmontagem.

Feira é de 16 a 22 de agosto no Hangar de Belém  entrada gratuita

Cenografia sustentável com reaproveitamento e design consciente

Programação cultural inclui o tema “Vozes do Clima”, em conexão com a COP30

Estima movimentar R$ 12 milhões e gerar 2 mil empregos temporários

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Pequenos Chefs transformam o Hospital Infantil com o simbólico “Morango do Amor”
Próximo artigo
Meio ambiente: projeto carroceiros, da UFRA, recebe 67 toneladas de resíduos de podas de árvores realizadas pela Equatorial para atender animais vítimas de maus-tratos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,876FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315