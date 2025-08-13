Pequenos Chefs transformam o Hospital Infantil com o simbólico “Morango do Amor”

No Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, a doçura encontrou um ingrediente especial: o afeto. É nesse cenário que o programa “Pequenos Chefs” tem ganhado força, com crianças em tratamento criando uma releitura afetiva e saborosa de um doce que faz sucesso nas redes o chamado “Morango do Amor”.

O “Morango do Amor” nasce da união entre um morango inteiro, envolto em brigadeiro branco e coberto por uma casquinha crocante de caramelo vermelho. Um doce que virou febre nas redes sociais e, agora, ganha uma versão especial nas mãos sensíveis de pequenos pacientes. Mais do que uma guloseima, é símbolo de resistência, esperança e um momento lúdico em meio ao tratamento oncológico.

As crianças participam de atividades conduzidas em ambientes como a Sala de Música e o ateliê GAIA (Gerar Amor, Ideias e Arte), espaços que promovem afeto, criatividade e acolhimento. É nesse ambiente caloroso que nasce o doce reinventado, agora carregado de significado e coragens, não apenas sabores.

Muito mais que cozinhar, os pequenos chefs experimentam autonomia, autoestima e sentido de pertencimento. A simplicidade da receita o morango se transforma em ato de cuidado e resgate da infância, mesmo em meio à adversidade.

Integração que emociona

A iniciativa é parte do compromisso do Hospital, em parceria com o Ateliê Materno (projeto “Pequenos Chefs”), de transformar o cuidado infantil em experiência acolhedora, onde a arte, a culinária e a afetividade se entrelaçam para criar ressignificados.

Imagem: Agência Pará