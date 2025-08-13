quarta-feira, agosto 13, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Pequenos Chefs transformam o Hospital Infantil com o simbólico “Morango do Amor”

No Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, a doçura encontrou um ingrediente especial: o afeto. É nesse cenário que o programa “Pequenos Chefs” tem ganhado força, com crianças em tratamento criando uma releitura afetiva e saborosa de um doce que faz sucesso nas redes  o chamado “Morango do Amor”.

O “Morango do Amor” nasce da união entre um morango inteiro, envolto em brigadeiro branco e coberto por uma casquinha crocante de caramelo vermelho. Um doce que virou febre nas redes sociais e, agora, ganha uma versão especial nas mãos sensíveis de pequenos pacientes. Mais do que uma guloseima, é símbolo de resistência, esperança e um momento lúdico em meio ao tratamento oncológico.

As crianças participam de atividades conduzidas em ambientes como a Sala de Música e o ateliê GAIA (Gerar Amor, Ideias e Arte), espaços que promovem afeto, criatividade e acolhimento. É nesse ambiente caloroso que nasce o doce reinventado, agora carregado de significado e coragens, não apenas sabores.

Muito mais que cozinhar, os pequenos chefs experimentam autonomia, autoestima e sentido de pertencimento. A simplicidade da receita  o morango  se transforma em ato de cuidado e resgate da infância, mesmo em meio à adversidade.

Integração que emociona

A iniciativa é parte do compromisso do Hospital, em parceria com o Ateliê Materno (projeto “Pequenos Chefs”), de transformar o cuidado infantil em experiência acolhedora, onde a arte, a culinária e a afetividade se entrelaçam para criar ressignificados.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
De graça! Inscrições abertas para cursos online de empreendedorismo digital
Próximo artigo
28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes destaca sustentabilidade em edição inovadora

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,876FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315