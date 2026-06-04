AABB abre quadra junina e recebe Jornada Esportiva Estadual neste fim de semana

A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Ananindeua, na Grande Belém, inicia nessa sexta-feira de amanhã, 05, a sua tradicional programação junina, reunindo música, cultura e confraternização entre associados e convidados. A abertura será marcada por um grande show a partir das 20h, com a dupla paraense Ivanna & Kassio, acompanhados por Jessé da Sanfona, trazendo ao público ritmos típicos da quadra junina, além de sorteios de brindes ao longo da noite.

O clima festivo antecede um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo da instituição: a Jornada Esportiva Estadual das AABBs, que será realizada neste sábado (6) e domingo (7), no complexo esportivo da sede campestre, localizada na BR-316.

A programação esportiva reúne mais de 100 atletas e trabalhadores de diversas agências do interior do Pará, que começam a chegar à capital a partir desta sexta-feira. Eles disputarão modalidades como futebol de campo (em cinco categorias), futsal, vôlei de quadra e de areia, beach tênis, futvôlei, tênis de mesa, sinuca e videogame.

A cerimônia de abertura está marcada para as 8h30 de sábado, com início das competições às 9h. Durante os dois dias de evento, os participantes contarão com estrutura completa, incluindo alimentação em horários definidos e premiações ao final de cada modalidade.

A organização destaca os recentes investimentos em melhorias na estrutura da AABB/Belém, sob a liderança da presidente Tânia Barbosa, com apoio do vice-presidente financeiro Arnaldo Lemos. Representantes da Fenabb, como Pedro Paulo Magno e Clodoaldo Soares do Nascimento, também acompanham de perto o evento, reforçando o suporte institucional.

Por Nonato Batista/Imagem: Divulgação