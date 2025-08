Kamala diz que não quer voltar à política: ‘O sistema está quebrado’

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris afirmou que, por enquanto, não tem intenção de concorrer a novos cargos públicos porque considera que o sistema político estadunidense está “quebrado”. Harris, também ex-candidata presidencial democrata, fez as declarações na noite desta quinta-feira (31) no The Late Show, programa do humorista Stephen Colbert, em sua primeira entrevista televisiva desde a derrota eleitoral para Donald Trump no ano passado.

“Recentemente tomei a decisão de que, por enquanto, não quero voltar ao sistema. Acredito que ele está quebrado”, destacou Harris.

A fala de Kamala veio um dia após anunciar que, depois de meses de reflexão, não se candidatará ao governo da Califórnia em 2026.

“Sempre acreditei que, por mais frágil que nossa democracia fosse, nossos sistemas seriam fortes o suficiente para defender nossos princípios mais fundamentais. E acredito que, neste momento, não são. Por enquanto, não quero voltar a esse sistema”, acrescentou.

A ex-vice-presidente concedeu a entrevista como parte da divulgação de seu livro 107 dias (em tradução livre), que será publicado em 23 de setembro e no qual relata os bastidores de sua fracassada campanha presidencial.

Harris escolheu o programa de Stephen Colbert, o mais assistido da televisão dos EUA na faixa noturna, após saber que a emissora CBS planeja cancelá-lo.

Colbert é conhecido por seu humor crítico em relação a Donald Trump e questionou publicamente um acordo econômico entre a Paramount, proprietária da CBS, e o presidente, que encerrou um litígio aberto por uma entrevista realizada com Harris durante a campanha.

Trump negou ter qualquer responsabilidade no cancelamento do programa de Colbert, e a empresa atribuiu a decisão a razões estritamente financeiras.

Harris, a primeira mulher a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos (2021-2025), assumiu a candidatura presidencial democrata em plena campanha eleitoral, depois que Joe Biden se retirou por crescentes dúvidas sobre seu estado de saúde, mas foi derrotada por Trump nas eleições de 5 de novembro.

Fonte e imagem: Pleno.News com agência EFE