Ações de segurança e prevenção balneária garantem tranquilidade durante feriado prolongado nas praias de Salinópolis, Nordeste paraense

Por Roberta Meireles (SEGUP)

As ações preventivas e ostensivas, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Operação ‘Semana Santa e Tiradentes’, seguem intensificadas no município de Salinópolis, neste sábado (19), para garantir a segurança de todos os moradores e famílias que escolheram o município como destino do feriado prolongado.

Com ações de prevenção nas praias, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará está atuando no município com mais de 50 militares, com equipes de prontidão no Grupamento e em postos instalados nas faixas de areia, além de Guarda-vidas em toda a extensão das praias do Atalaia e Farol Velho.

O Sub Ten. BM Aquino, no comando de um dos postos instalados na praia do Atalaia, comenta que até o momento, a tranquilidade é mantida na praia e explica a importância da atenção das famílias, principalmente com crianças.

“Nós estamos com equipes de prontidão atuando desde ontem, na Sexta-Feira Santa, e aqui já realizamos algumas orientações para famílias que passaram. A dica principal é não deixar a criança entrar sozinha na água, sendo importante sempre estar acompanhada de adultos, lembrando que eles são responsáveis pelas crianças. Reforço ainda que é necessário sempre observar a linha da água. Passou do umbigo, já fica um alerta de não avançar mais. Outro fator que reforçamos é o uso de bebida alcoólica também, sempre que ingerir bebida alcoólica, evitar de entrar água. Nós estamos também com uma unidade de resgate para atendimento pré-hospitalar, mergulhadores para atendimento de qualquer acidente subaquático e viaturas com todo o aparato para desenvolver a operação da melhor forma possível, evitando acidentes e resguardando a vida da população. A sexta-feira foi muito tranquila, e até o momento, o sábado também se mantém conforme o planejado”, garantiu o militar.

Apesar do dia chuvoso, a movimentação permanece intensa nas praias e equipes de segurança seguem atuando, a fim de, resguardar o banho e o entretenimento dos frequentadores, além de orientá-los quanto à movimentação da maré.

Simulação de salvamento em meio aquático

Para fortalecer as ações e prevenir afogamentos, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA) e o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) realizaram dois simulados integrados de salvamento no mar em caso de afogamento, o primeiro em menor escala na sexta-feira (18) e outro na tarde deste sábado (19), na praia do Atalaia.

“Nesse simulado integrado entre Graesp e Corpo de Bombeiros, realizamos como seria o salvamento de uma pessoa no mar, utilizando o equipamento chamado puçar. Da aeronave, os nossos operadores aerotáticos, desembarcam, saltam da aeronave no mar, fazem a abordagem da vítima e com apoio da moto aquática do corpo de bombeiros. Em seguida, a aeronave retorna, faz a retirada da vítima do meio líquido por meio desse equipamento e conduz essa vítima até a faixa de areia, onde vai receber os primeiros atendimentos por parte do pessoal do resgate terrestre do corpo de bombeiros, assim como atendimento médico, seguindo para o hospital após avaliação. Essa demonstração treina os nossos agentes e demonstra à população que, se necessário, estamos equipados para atuar e preservar vidas”, afirmou o comandante de aeronave do Graesp, Major PM Calvante, que está coordenando as ações aéreas em Salinas durante a operação.

O simulado utiliza um instrumento que auxilia na preservação da vida dos banhistas conhecido como puçá, em forma de cesto de resgate aéreo, utilizado pelo Graesp durante o patrulhamento nas áreas de mar.

O puçá facilita o acesso em locais de difícil acesso das equipes, como é o caso do alto-mar, e também favorece a atuação do salva-vidas, já que algumas vezes a vítima pode estar inconsciente.

A forma como o instrumento é utilizado e todas as técnicas necessárias foram demonstradas pelos Bombeiros e agentes do Grupamento Aéreo, que simulando um salvamento como forma de treinamento e também para demonstrar aos banhistas um dos equipamentos utilizados por eles para salva vidas.

Além da simulação realizada, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública, segue com uma aeronave no patrulhamento na região de Salinas, a fim de, auxiliar as forças de segurança que atuam nas vias terrestres, monitorando e repassando informações necessárias para as efetivas ações integradas.

Para o secretário adjunto de operações da Segup, Cel PM Ricardo Neves, todas as ações que estão sendo desenvolvidas na operação são essenciais para salvaguardar vidas e garantir o lazer seguro à população. “Nosss agentes seguem atuando, de forma integrada, para que a população tenha segurança e paz no feriado. Todo o trabalho preventivo do corpo de bombeiros nas praias é fundamental para que as pessoas estejam orientadas e os acidentes aquáticos sejam evitados, e se necessário, estamos com equipes aptas a realizarem o atendimento da população. Seguimos atuando até o final do feriado para que tudo ocorra dentro do planejado”, afirmou Cel Neves.

Operação Semana Santa e Tiradentes

A operação “Semana Santa e Tiradentes” segue até a próxima terça-feira (22), integrada por mais de 1.600 agentes das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica do Pará (PCE), Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Guardas Municipais, Centro Integrado de Operações (Ciop), Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Secretaria de Segurança Pública de Marituba (Sesped) e Secretaria de Trânsito de Marituba, além do apoio do Disque Denúncia