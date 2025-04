Aniversário de Outeiro reúne milhares em noite de festa e shows

Programação na noite de sábado (19) teve apresentações de diversos artistas, além do concurso Garota Outeiro Festa continua neste domingo (20)

O distrito de Outeiro completou, na última segunda-feira (14), 132 anos, e as programações de aniversário continuam neste final de semana. No sábado (19), uma grande festa fez a Ilha de Caratateua tremer com muita dança, música e diversão para toda a família no estacionamento do Pistão de Outeiro. A programação encerra neste domingo (20). Veja mais imagens do evento no sábado.

Grupos de dança animaram a população – Crédito: Jader Paes / Agência Belém

Realizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) e da Subprefeitura de Outeiro, o evento reuniu cerca de cinco mil pessoas, e foi até altas horas da madrugada. “O povo está adorando! Acho que nunca tivemos um aniversário assim. Tivemos uma ação de cidadania com o nosso prefeito na segunda-feira, onde atendemos diversas famílias, e hoje estamos com várias atrações culturais”, contou a subprefeita de Outeiro, Glenda Amaral.

Batidão do Melody foi uma das grandes surpresas da noite – Crédito: Jader Paes / Agência Belém

A programação começou ainda às 19h, com apresentações do grupo de fitdance Fit-Show, que dançou grandes sucessos da música nacional enquanto o público acompanhava animado. Depois, foi a vez da banda Batidão do Melody dominar o palco com os maiores sucessos do ritmo que contagia o Pará, seguidos por Luann Kássio, que tocou e cantou grandes hits do sertanejo.

Casa lotada animou os artista – Crédito: Jader Paes / Agência Belém

A programação seguiu com MC Dourado, que endoidou o público com um show cheio de pirotecnia. “Para mim é um prazer imenso estar participando desse aniversário de Outeiro, é a cultura voltando! Trazer essa festa maravilhosa para Outeiro para mim é um privilégio. É rock doido em Outeiro hoje!”, declarou o cantor antes de subir ao palco.

MC Dourado endoidou o público no show – Crédito: Jader Paes / Agência Belém

Por fim, a programação terminou com a Banda Xeiro Verde, que fechou a noite com chave de ouro. “A gente está aqui para comemorar a nossa Ilha de Caratateua. A gente veio aqui trazer a nossa música, a nossa cultura, fazer todo mundo se divertir. Então estamos aqui para encerrar com chave de ouro, junto com a Prefeitura de Belém, levando muita alegria para o povo, em uma casa lotada! Vamos fazer todo mundo se divertir, aproveitar e comemorar essa festa e essa ilha maravilhosa, e que com certeza vai ficar mais bonita ainda”, ressaltou a vocalista Hellen Patrícia.

Banda Xeiro Verde fechou a festa com muita música – Crédito: Jader Paes / Agência Belém

E o público também não deixou a desejar. “Eu estou gostando muito. Há muitos anos não tinha isso aqui. Está bem divertido, com muita gente, está ótimo!”, afirmou a dona de casa Dayane Brasil, que foi acompanhar os shows.

A programação segue neste domingo (20), com programação gospel, bandas de igrejas locais, Ministério Papo com Deus e a pastora Patrícia Queiroz.

Desfile Garota Outeiro

Concurso Garota Outeiro é tradicional na ilha – Crédito: Jader Paes / Agência Belém

Além da festa, também aconteceu o desfile e concurso de beleza “Garota Outeiro”, durante a programação. Tradicional na ilha, neste ano o concurso contou com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Subprefeitura de Outeiro. As três primeiras colocadas receberam um prêmio em dinheiro, e a grande vencedora também ganhou uma viagem.

“Foi a minha primeira vez, eu fiquei muito grata por ter ganhado. Eu nunca imaginaria que ficaria em primeiro lugar. A preparação foi muito intensa. Eu tive só uma semana para me preparar, mas foi ótimo!”, explicou Naomi Alves, ganhadora do concurso.