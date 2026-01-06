quinta-feira, janeiro 8, 2026
Além do Echo: Alexa+ chega aos navegadores para competir com grandes chatbots

Amazon libera acesso antecipado à nova IA, permitindo que usuários utilizem a assistente via web em qualquer computador ou smartphone.

A Amazon deu um passo decisivo para modernizar sua assistente virtual. Pela primeira vez em mais de uma década, a Alexa está acessível via navegador web, saindo da exclusividade dos dispositivos Echo e aplicativos móveis. O anúncio, feito na segunda-feira (5), marca a expansão do Alexa+, o serviço premium de inteligência artificial generativa da companhia.

A mudança coloca a Amazon em rota direta de colisão com os líderes do setor, como OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) e Anthropic (Claude), que já operam com interfaces web consolidadas.

Como funciona o acesso ao Alexa+?

Os usuários que possuem acesso antecipado ao serviço já podem interagir com o chatbot através do site Alexa.com, utilizando suas credenciais da Amazon.

  • Disponibilidade Inicial: Por enquanto, o serviço está disponível para usuários nos EUA e Canadá.
  • Como participar: Interessados nesses países devem entrar em uma lista de espera ou adquirir um novo dispositivo Echo.
  • Benefício Prime: A Amazon confirmou que o serviço pago será incluído sem custos adicionais para membros do Amazon Prime.
  • Escala: De acordo com a empresa, “dezenas de milhões” de pessoas já utilizam o novo serviço, com planos de expansão global em breve.

O que o Alexa+ pode fazer? (IA Agêntica)

Diferente da Alexa tradicional, a versão Alexa+ utiliza “IA agêntica”, o que significa que ela não apenas responde perguntas, mas executa tarefas complexas:

Planejamento de Viagens: Reserva de voos e hotéis.
Gastronomia: Reserva de restaurantes e criação de planos de refeições semanais.
Casa Inteligente: Controle avançado de dispositivos conectados.
Personalização: O assistente armazena todo o histórico de conversas e preferências, garantindo uma experiência contínua entre o computador, o celular e os dispositivos Echo.

Pressão por Inovação

A atualização é uma resposta direta à pressão de acionistas para que a Amazon acelere seu desenvolvimento em IA generativa. “Para servir verdadeiramente como um assistente pessoal, a Alexa+ precisa estar disponível onde quer que o usuário esteja — em casa, no telefone e agora na Web”, afirmou a empresa em seu blog oficial.

Direitos de autor Courtesy: Amazon

