Além do Echo: Alexa+ chega aos navegadores para competir com grandes chatbots

Amazon libera acesso antecipado à nova IA, permitindo que usuários utilizem a assistente via web em qualquer computador ou smartphone.

A Amazon deu um passo decisivo para modernizar sua assistente virtual. Pela primeira vez em mais de uma década, a Alexa está acessível via navegador web, saindo da exclusividade dos dispositivos Echo e aplicativos móveis. O anúncio, feito na segunda-feira (5), marca a expansão do Alexa+, o serviço premium de inteligência artificial generativa da companhia.

A mudança coloca a Amazon em rota direta de colisão com os líderes do setor, como OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) e Anthropic (Claude), que já operam com interfaces web consolidadas.

Como funciona o acesso ao Alexa+?

Os usuários que possuem acesso antecipado ao serviço já podem interagir com o chatbot através do site Alexa.com, utilizando suas credenciais da Amazon.

Disponibilidade Inicial: Por enquanto, o serviço está disponível para usuários nos EUA e Canadá .

Por enquanto, o serviço está disponível para usuários nos . Como participar: Interessados nesses países devem entrar em uma lista de espera ou adquirir um novo dispositivo Echo.

Interessados nesses países devem entrar em uma lista de espera ou adquirir um novo dispositivo Echo. Benefício Prime: A Amazon confirmou que o serviço pago será incluído sem custos adicionais para membros do Amazon Prime.

A Amazon confirmou que o serviço pago será incluído para membros do Amazon Prime. Escala: De acordo com a empresa, “dezenas de milhões” de pessoas já utilizam o novo serviço, com planos de expansão global em breve.

O que o Alexa+ pode fazer? (IA Agêntica)

Diferente da Alexa tradicional, a versão Alexa+ utiliza “IA agêntica”, o que significa que ela não apenas responde perguntas, mas executa tarefas complexas:

Planejamento de Viagens: Reserva de voos e hotéis.

Gastronomia: Reserva de restaurantes e criação de planos de refeições semanais.

Casa Inteligente: Controle avançado de dispositivos conectados.

Personalização: O assistente armazena todo o histórico de conversas e preferências, garantindo uma experiência contínua entre o computador, o celular e os dispositivos Echo.

Pressão por Inovação

A atualização é uma resposta direta à pressão de acionistas para que a Amazon acelere seu desenvolvimento em IA generativa. “Para servir verdadeiramente como um assistente pessoal, a Alexa+ precisa estar disponível onde quer que o usuário esteja — em casa, no telefone e agora na Web”, afirmou a empresa em seu blog oficial.

