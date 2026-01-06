quinta-feira, janeiro 8, 2026
O fenômeno do “pequeno gourmet”: Como o vício em sushi está pesando no bolso dos pais

Preferência de crianças pela culinária japonesa deixa de ser um luxo ocasional e vira um custo fixo que compromete o orçamento familiar.

Se você fechar os olhos e pensar em comida de criança, provavelmente virão à mente nuggets, batata frita ou biscoitos recheados. Mas a Geração Alpha (nascida a partir de 2010) está subvertendo o tradicional paladar infantil e elegendo um novo favorito: o sushi. O problema? Diferente de um pacote de bolacha, o ticket médio da culinária japonesa pode desequilibrar qualquer orçamento familiar.

A tendência é real e já preocupa pais ao redor do mundo. Em entrevista ao The Wall Street Journal, a americana Grace Embury confessou que apresentar o prato aos filhos de 6 e 8 anos foi sua “pior decisão financeira”. E os números explicam o motivo: em restaurantes especializados, um combo de apenas 15 peças pode chegar a custar US$ 95 (cerca de R$ 500).

O fenômeno no Brasil

O Brasil não fica atrás nessa “onda oriental”. Dados exclusivos do iFood mostram que o sushi se consolidou como uma paixão nacional em 2025:

  • 122 mil pedidos diários de pratos japoneses foram realizados no último ano.
  • 43 milhões de pedidos anuais na categoria, um crescimento de 7% em relação a 2024.
  • Itens como sashimi e temaki lideram a preferência, inclusive em pedidos feitos por famílias.

Por que as crianças amam tanto o sushi?

Se o peixe cru costumava causar estranheza em gerações passadas, hoje ele é o desejo número um dos pequenos. Especialistas apontam três motivos principais:

  1. O “Segredo” no Arroz: Trevor Corson, autor de The Story of Sushi, revela que o arroz japonês (shari) leva uma carga considerável de açúcar em seu tempero. Quanto mais doce o arroz, maior a aceitação infantil.
  2. Sensação de Maturidade: Segundo o restaurateur Isaac Bernstein, comer sushi faz a criança se sentir adulta e sofisticada, o que gera um reforço positivo na experiência.
  3. Apresentação Lúdica: O formato de “finger food” (comida que se come com as mãos ou pauzinhos), as cores vibrantes e as peças pequenas facilitam o consumo e atraem visualmente.

Dica para economizar

Para evitar que o “vício” em salmão comprometa as contas da casa, muitos pais estão adotando o “Dia do Sushi Caseiro”. Comprar o arroz e o peixe fresco em mercados especializados e montar as peças em casa com as crianças pode reduzir o custo da refeição em mais de 50%, além de transformar o jantar em uma atividade educativa.

