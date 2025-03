Anapu recebe a 162ª escola estadual totalmente reconstruída e equipada

A Educação é prioridade para o Governo do Estado que, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), realizou a entrega, nesta quinta-feira, 20, em Anapu, da 162ª escola estadual totalmente reconstruída e equipada. A Escola Estadual de Tempo Integral Santa Clara atende a cerca de 100 estudantes do ensino médio e 420 do ensino fundamental, compartilhado com a rede municipal.

“Quero parabenizar a todos os profissionais da Educação, a todos os professores, professoras, gestores aqui da região e agradecer a forma carinhosa como fomos recebidos mais uma vez aqui em Anapu. Eu estive aqui no ano passado entregando a Escola Maria José e agora eu volto aqui para entregar mais uma escola, a Escola Santa Clara. É a certeza dos investimentos na educação para poder garantir o presente e, acima de tudo, o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, da comunidade de Anapu”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho.

Durante o seu discurso, o chefe do poder Executivo paraense destacou o protagonismo da educação pública do Estado e o crescimento do ensino em tempo integral.

“Isso é valorização efetiva para que os professores possam estar motivados para promover uma boa educação, mas não é só isso, nós estamos trabalhando nas escolas de tempo integral e essa é uma escola de tempo integral. Quando eu assumi o governo, em 2019, apenas 6 mil alunos eram do ensino de tempo integral. Agora são 48 mil alunos do ensino integral no estado do Pará, é o maior crescimento de todo o Brasil. Ainda tem muita coisa para fazer, mas nós já crescemos mais de 8 vezes o número de alunos do tempo integral e nós vamos continuar avançando. Eu estou muito orgulhoso! A educação do Pará está ganhando cada vez mais protagonismo para ser a melhor educação do Brasil”, disse Helder.

A nova escola conta com 12 salas de aula, sala de Atendimento Educacional Especializado, sala dos professores, coordenação pedagógica, biblioteca, sala de áudio e vídeo, laboratório multifuncional, laboratório de informática, banheiros masculinos, femininos e para Pessoas com Deficiência (PcD), quadra poliesportiva, direção, secretaria escolar, entre outros espaços fundamentais para a oferta de uma educação de qualidade.

Calebe Lima é aluno da Escola Estadual de Tempo Integral Santa Clara desde o 5º ano do ensino fundamental. Hoje, na 2ª série do ensino médio, o jovem sonha cursar medicina e relata que poder contar com uma escola totalmente equipada fará a diferença na jornada. “Ver a escola reconstruída foi uma felicidade muito grande, porque eu estudo aqui desde a 5ª série fundamental, agora estou no ensino médio. É uma mudança muito grande que vi aqui, eu quero fazer medicina e com essa entrega, esse novo espaço, terei uma grande melhora no meu desenvolvimento, assim como outros alunos. O ambiente que eu mais gostei da escola foi a biblioteca, e eu acho que vai me ajudar muito porque agora a gente também tem computadores, está se modernizando a escola, para adquirir ainda mais conhecimento”.

A Escola Estadual Santa Clara é a primeira em Tempo Integral no município de Anapu. As escolas estaduais de ensino integral mantêm jornada de 9 horas diárias e 45 horas semanais. A jornada integral proporciona mais recursos para o desenvolvimento do estudante, a fim de formar indivíduos autônomos, solidários e competentes. As escolas com jornada integral também garantem aos estudantes três refeições diárias (almoço e dois lanches). Com essa expansão, o Pará consolida um modelo de educação que busca equidade e excelência, garantindo que mais estudantes tenham acesso a uma formação educacional que prioriza diversas áreas do conhecimento e o desenvolvimento humano.

“É muito gratificante ter a escola nova assim porque é uma coisa que acompanhou minha vida toda. Ficamos na ansiedade de ver a escola e ver como ela está realmente boa, bonita e funcional, é ótimo. O tempo integral faz muita diferença também. Temos mais interação com os colegas e professores, podemos tirar dúvidas com eles a qualquer momento, isso é muito bom. Para muitos ainda tem o almoço também que para muitos é uma grande ajuda por não ter condições em casa, por exemplo”, comentou Davi Alexandro, estudante da 2ª série do ensino médio.

Representando a Seduc, o presidente da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação (Fadep), Arnaldo Dopazzo, destacou a importância de mais uma escola estadual entregue. “Nós hoje estamos entregando a escola de número 162 do Governo Helder Barbalho e Hana Ghassan. É uma escola de tempo integral, a única escola de tempo integral aqui no município de Anapu, uma escola totalmente reconstruída, readaptada para dar várias condições aos nossos alunos e professores. Aqui nós atendemos a cerca de 100 alunos do município de Anapu e, com essa grande reforma da equação, vai proporcionar melhores condições para todos”, afirmou.

TEMPO INTEGRAL

Para 2025, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) efetivou mais 49 novas escolas estaduais que adotaram o Programa de Ensino Integral (PEI), totalizando 162 escolas com esse modelo pedagógico, superando em mais de cinco vezes o número dessas instituições na rede pública estadual de ensino.

Além do aumento no número de escolas, o impacto dessa expansão é claramente visível no crescimento das matrículas. Em 2018, as escolas na modalidade integral no Pará atendiam 6 mil estudantes; em 2025 houve um salto para 48 mil matrículas, um aumento oito vezes maior na capacidade de atendimento. Um resultado que reflete o compromisso do Estado em proporcionar mais oportunidades aos estudantes, com o acesso a uma educação integral de qualidade.

A Escola Estadual de Tempo Integral Santa Clara é a 162ª escola estadual entregue pelo Governo do Estado. Desde o ano de 2019, o Executivo paraense investe no avanço da educação estadual. São investimentos em obras de construção e reconstrução de unidades escolares, entregas de creches e ações de reconhecimento e valorização de estudantes e professores.

RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO

O Programa Bora Estudar, por exemplo, premia com cheques de R$ 10 mil estudantes que obtêm notas a partir de 900 na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou têm o melhor desempenho em sala de aula. Por meio do Programa, o melhor estudante de cada turma tem seu esforço e dedicação reconhecidos, podendo utilizar o valor do cheque para construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de suas casas.

MAIOR SALÁRIO MÉDIO DO BRASIL

O Governo do Estado paga o maior salário médio do país aos professores, no valor de R$ 11.447,48, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além e oferecer o segundo maior salário inicial do Brasil, alcançando R$ 8.289,87, mais R$ 1.500,00 em vale-alimentação, conforme o Movimento Profissão Docente.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias