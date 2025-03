Ainda tem carnaval em Belém: Fim de semana vai contar com programação de 19 escolas na Aldeia Amazônica

As escolas competem pelo acesso aos grupos superiores no Carnaval de 2026.

O Carnaval de Belém 2025 encerra com o desfile de 19 escolas de samba na Aldeia Amazônica. A programação começa sexta (21) com o segundo grupo, seguido pelo primeiro grupo no sábado (22) e o grupo de avaliação no domingo (23).

A apuração dos resultados do desfile será na segunda-feira (24), às 18h, na Aldeia Amazônica, definindo os grupos para o Carnaval de 2026.

Os desfiles começam às 20h, com entrada gratuita nas arquibancadas, sujeita à lotação.

Segundo a Semcult, as duas primeiras colocadas do primeiro grupo sobem para o grupo especial. As vencedoras do segundo grupo vão para o primeiro, e as do grupo de acesso sobem para o segundo.

As regras para saber quem sobe e quem desce no Carnaval estão escritas nas Diretrizes do Carnaval, que foram aprovadas pelos chefes das escolas e valem até 2026. No ano que vem, cada grupo terá oito escolas.

Os preparativos finais para o desfile incluíram a apresentação dos enredos das escolas aos avaliadores na quarta-feira (19). 32 avaliadores julgarão nove quesitos, com tempo de apresentação de 50 minutos.

Recorde de público e tranquilidade

O Carnaval promovido pela Prefeitura de Belém, fruto de um esforço conjunto de diversos órgãos, já proporcionou uma ampla gama de programações em todas as regiões da cidade, desde o centro até as ilhas. A participação de milhares de pessoas consolidou esta edição como a maior festa popular já realizada na capital, e a expectativa é de que o sucesso se repita no próximo fim de semana.

Na Aldeia Amazônica, os esquemas e operações de segurança e trânsito, que garantiram a tranquilidade do primeiro fim de semana de desfiles, serão mantidos. Centenas de agentes da Guarda Municipal de Belém, Defesa Civil, Juizado da Infância e Juventude, Polícia Militar e Polícia Civil estarão envolvidos na operação.

De acordo com Aiuá Queiroz Reis, superintendente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o balanço parcial do Carnaval 2025 é extremamente positivo, destacando a tranquilidade e a ausência de acidentes graves. “Estamos confiantes na reta final da programação, certos de que a Prefeitura de Belém realizou um grande carnaval. Em 2026, com o apoio contínuo da Prefeitura, almejamos alcançar índices ainda mais expressivos”, afirmou o superintendente.

Programação completa

Desfile do Segundo Grupo – Sexta-feira (21)

1. Real Sociedade Cultural Carnavalesca Portela;

2. Grêmio Recreativo Cultural Universidade do Samba Nação Rubro Negra;

3. Associação Sociocultural e Carnavalesca Guerreiros do Samba e do Amor;

4. Associação Carnavalesca A Grande Família;

5. Associação Carnavalesca Nova Mangueira;

6. Grêmio Social e Recreativo Escola de Samba Habitat do Boto;

7. Associação Carnavalesca Coração Jurunense;

8. Associação Carnavalesca Alegria-Alegria.

Desfile do Primeiro Grupo – Sábado (22)

1. Agremiação Carnavalesca Caprichosos da Cidade Nova;

2. Escola de Samba Mocidade Unida do Benguí;

3. Escola de Samba da Matinha;

4. Associação Carnavalesca Xodó da Nega;

5. Grêmio Recreativo Cultural Social Guardiões do Samba da Pedreira;

6. Associação Carnavalesca Império Jurunense;

7. Associação Carnavalesca Cacareco.

Desfile do Grupo de Avaliação – Domingo (23)

1. Grêmio Recreativo Escola de Samba Rosa da Terra Firme;

2. Sociedade Cultural do Pará – Escola de Samba Embaixadores Azulinos;

3. Associação Carnavalesca Mocidade Botafoguense;

4. Grêmio Recreativo Beneficente Carnavalesco Parangolé do Samba.

Na segunda-feira (24), às 18h, será realizada a Apuração dos Grupos 1, 2 e de Avaliação, também na Aldeia Amazônica. Serão definidas as escolas que ascenderão de grupo, as que descerão e a composição final para o Carnaval 2026.

Fotos: Marina Moreira / A Província do Pará