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Ancelotti pode protagonizar feito inédito e repetir escalação contra Japão

Em duelo decisivo pelos 16-avos da Copa do Mundo, técnico deve usar a mesma formação que goleou a Escócia nesta semana

Rômulo Giacomin, da Itatiaia, parceiro da CNN Brasil

O técnico Carlo Ancelotti pode protagonizar um feito inédito no comando da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (29). Em partida contra o Japão, pelos 16-avos de final da Copa do Mundo, a tendência é que o treinador repita a escalação que goleou a Escócia na última quarta-feira (24).

O duelo está marcado para às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas. A única ausência confirmada é a de Raphinha, que segue em recuperação de uma lesão na coxa direita. Sua vaga, como no último jogo, deve ser ocupada por Rayan, que teve boa atuação contra os escoceses.

Caso a repetição da escalação se confirme, será a primeira vez que Ancelotti utiliza a mesma formação em dois jogos consecutivos desde que assumiu o comando da Seleção. O Brasil avançou para esta fase como líder do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

A goleada sobre a Escócia garantiu a liderança do Grupo C para a Seleção Brasileira. Agora, quem vencer o confronto contra o Japão avançará para as oitavas de final da competição, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Noruega ou Costa do Marfim.

O adversário: Japão

O Japão, por sua vez, garantiu sua vaga na fase eliminatória ao terminar em segundo lugar no Grupo F, com cinco pontos. A equipe japonesa ficou atrás da Holanda, que somou sete pontos, e à frente da Suécia, que ficou na terceira posição com quatro pontos.

Provável escalação da Seleção

provável escalação da Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, para enfrentar o Japão é: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN

 Rafael Ribeiro/CBF

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