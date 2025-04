Ao vivo | Botafogo- SP x Remo | Série B | 17.04.25

Botafogo-SP e Remo se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP), pela terceira rodada da Série B. Acompanhe ao vivo no Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

Buscando a primeira vitória na Série B após derrota para o América-MG e empate com o Atlético-GO (com gol sofrido no final), o Botafogo-SP joga a segunda partida seguida em Ribeirão Preto.

Embalado pela primeira vitória na Série B (contra o América-MG), o Remo viaja para enfrentar o Botafogo-SP, buscando quebrar um tabu de cinco jogos sem vencer o adversário.

Provável escalação Botafogo-SP: João Carlos; Alisson Cassiano, Edson e Rafael Milhorim; Jeferson, Wesley Dias, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jonathan Cafú, Alexandre Jesus e Jefferson Nem.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Reynaldo, Klaus, Alan Rodríguez; Luan Martins, Pavani, Pedro Castro; Janderson, Pedro Rocha e Vizeu.

