Pedritchella 2025: Festival celebra aparelhagem, diversidade e memória cultural em Alter do Chão

A vila de Alter do Chão, no oeste do Pará, será palco de uma celebração vibrante da cultura amazônica no próximo dia 19 de abril, sábado. A terceira edição do Festival de Inverno Amazônico Pedritchella promete transformar a comunidade do Caranazal em um reduto de música, moda, gastronomia e resistência durante o período das cheias.

Com o tema “1997: O Nascimento”, a edição de 2025 propõe uma viagem nostálgica às décadas de 1980 e 1990, exaltando a era dourada do tecnobrega paraense e das lendárias festas de aparelhagem. A proposta é clara: reunir tradição e vanguarda em uma festa que valoriza as expressões culturais da região, com foco no protagonismo feminino e na cultura LGBTQIAPN+.

Idealizado pela DJ Pedrita — a primeira mulher DJ de aparelhagem do oeste paraense — o festival não é apenas uma celebração artística, mas um ato de resistência e fortalecimento das identidades amazônicas. “O festival acontece para a gente se fortalecer ainda mais nesse período de cheia e chuvas em Alter do Chão, em que o Caranazal é mais visitado por conta do turismo da Floresta Encantada. Além de fortalecer a cultura local, queremos contribuir e fortalecer a economia local”, afirma Pedrita.

A Pedritchella vem se consolidando como uma das mais autênticas manifestações culturais da Amazônia paraense, conectando passado e presente por meio da arte, da música e da coletividade.

Por: Thays Garcia

Imagem: Divulgação Instagram