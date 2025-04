Ao vivo | Goiás x Paysandu | Copa Verde Final | 23.04.25

Goiás e Paysandu disputam nesta quarta-feira (23) o título da Copa Verde em um confronto decisivo. A bola rola às 21h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, com a promessa de um grande público. Acompanhe lance a lance pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O empate sem gols na partida de ida, em Belém, deixou a final em aberto. Uma vitória nesta noite garante o troféu. Em caso de novo empate, o campeão será definido nos pênaltis. O Paysandu, maior vencedor do torneio, busca seu quinto título, enquanto o Goiás tenta conquistar a Copa Verde pela segunda vez.

Após um início promissor na Série B, o Goiás optou por preservar alguns jogadores no último domingo, sofrendo uma derrota fora de casa para o América-MG. Para a final, o técnico Vagner Mancini deve escalar força máxima, buscando o título e, consequentemente, uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2026.

Em um momento instável, sem vitórias nos últimos cinco jogos, o Paysandu aposta na conquista do pentacampeonato da Copa Verde para superar a má fase. Para levantar a taça no tempo regulamentar, o Papão precisará quebrar um tabu de 20 anos sem vencer o Goiás.

