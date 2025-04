Campanha ‘Conta com a Cosanpa’ retorna com descontos de até 90%

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) inicia amanhã, quinta-feira, 24, mais uma etapa de negociações de débitos, no âmbito da Campanha “Conta com a Cosanpa”, em todas as lojas de atendimento, visando oferecer oportunidade de redução da inadimplência. Durante a Campanha, os usuários terão acesso a propostas de descontos que podem chegar a 90% sobre o valor do débito, além da isenção de juros e multas. Para quem optar pelo pagamento à vista há o benefício adicional de 40% de desconto, A Companhia oferece ainda a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes.

Segundo o diretor de Mercado, Paulo Cavalcante, “os débitos podem ser negociados em qualquer loja de atendimento dos 52 municípios atendidos pela Companhia, além dos pontos instalados nas Usinas da Paz de Marabá, Abaetetuba e Castanhal.

Os usuários também podem fazer a negociação pelos canais de atendimento. Em caso de dúvidas, basta acessar o campo 2ª via no site da Cosanpa para confirmar se há débitos. “A Campanha permite ampliar nossos investimentos na melhoria do serviço, garantindo que a água continue sendo um bem essencial acessível a toda a população”, disse Paulo Cavalcante.

Para atendimento presencial é preciso apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF e uma conta de água recente.

Serviço

Campanha “Conta com a Cosanpa”, de 24 de abril a 31 de maio de 2025, nas lojas de atendimento da Companhia (endereços disponíveis no site oficial) ou pelos canais de comunicação: Call Center 0800 0195 195, WhatsApp (91) 3122-7194, Chat on-line pelo site www.cosanpa.pa.gov.br

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias