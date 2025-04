Uepa recebe inscrições para mestrado profissional de Ensino em Saúde com ênfase na Amazônia até 9 de maio

Gestão e Planejamento e Fundamentos e Metodologias são as duas linhas de pesquisa oferecidas no Mestrado em Ensino em Saúde da Uepa, com aulas no CCBS.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu inscrições para o processo seletivo do mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação Ensino em Saúde na Amazônia (PPGESA). São oferecidas 20 vagas para profissionais da saúde com experiência em ensino, conforme o edital. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente online até o dia 9 de maio.

Podem se candidatar graduados na área da saúde, com diploma reconhecido pelo MEC, que possuam ao menos dois anos de atuação formal em processos pedagógicos como docência (graduação), supervisão, tutoria, preceptoria ou coordenação de especializações e residências. Profissionais de outras áreas com comprovado vínculo empregatício de, no mínimo, cinco anos em atividades pedagógicas no ensino superior em saúde também serão aceitos.

O Mestrado do PPGESA concentra-se na Integração Universidade e Serviços de Saúde e oferece duas linhas de pesquisa: Gestão e Planejamento em Ensino na Saúde na Amazônia e Fundamentos e Metodologias em Ensino na Saúde na Amazônia. As aulas serão ministradas no Campus II do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), em Belém.

O curso visa formar profissionais da saúde envolvidos com o ensino, capacitando-os técnico-cientificamente para atuarem como formadores na interface entre universidade e serviços de saúde, com foco na realidade amazônica. Busca também preparar profissionais com competências técnica, pedagógica e científica para atender às demandas do mercado de trabalho em ensino e assistência, utilizando metodologias integradoras que fortaleçam o SUS e a articulação entre universidade e serviços em todos os níveis de atenção. Durante o curso, o mestrando desenvolverá uma dissertação, um artigo científico e um Produto Técnico/Tecnológico (PTT) que apresente soluções para problemas e intervenções no ensino em saúde.

O processo seletivo será coordenado por uma comissão executiva de docentes do PPGESA, designada pela direção do CCBS. Haverá quatro etapas: prova discursiva (eliminatória e classificatória), com aplicação no dia 22 de maio em Belém, Santarém e Marabá; análise do projeto de pesquisa (classificatória), com resultado em 13 de junho; entrevista (eliminatória e classificatória), de 23 a 27 de junho; e análise do Currículo Lattes (classificatória). O resultado final será divulgado em 1º de agosto.

Serviço:

Para as inscrições online, acesse o link, aqui. O Edital completo, acesse aqui.

Foto: Nailana Thiely (Arquivo Ascom Uepa)