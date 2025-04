Ao vivo | Operário-PR x Paysandu | Série B | 19.04.25

O Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, será palco de um embate emocionante neste sábado, às 16h (horário de Brasília). O Operário-PR e o Paysandu se enfrentam em um confronto direto pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, prometendo agitar a tarde dos torcedores. Acompanhe todos os lances do jogo pelo Grupo Marajoara.

O Operário-PR chega para o confronto deste sábado contra o Paysandu buscando reencontrar o caminho da vitória na Série B. Após uma estreia promissora com um triunfo por 2 a 1 sobre o Criciúma, jogando fora de casa, o Fantasma enfrentou duas derrotas consecutivas. A equipe de Ponta Grossa foi superada de virada por 2 a 1 pelo Goiás, em seus domínios, e, na rodada seguinte, sofreu um revés por 1 a 0 diante do Avaí, em Florianópolis. Com três pontos conquistados até o momento, o Operário-PR ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela da competição.

O Paysandu atravessa um momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota para a Chapecoense na segunda rodada da competição representou o terceiro resultado negativo consecutivo para o time. Diante deste cenário, o Papão entra em campo neste sábado, em Ponta Grossa, com a necessidade urgente de conquistar seus primeiros pontos na segunda divisão do nacional.

