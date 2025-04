Rumo à Mosqueiro! Passageiros aproveitam tarifa zero e Geladão

A Ilha de Mosqueiro, em Belém, é o destino escolhido por muitos belenenses no feriado prolongado da Sexta-feira Santa e Tiradentes. Para atender à alta demanda, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), reforçou a frota com 25 ônibus extras, além da gratuidade nas viagens aos feriados e domingos, garantindo mais conforto e facilidade no deslocamento até o distrito.

A linha Mosqueiro/São Brás operou com intervalos de apenas 15 minutos entre os ônibus, garantindo mais agilidade no transporte público e evitando longas filas no ponto de embarque da Praça José Sidrim, em São Brás. A operação foi tão eficiente que houve momentos com veículos à espera de passageiros.

A agente de serviços gerais Shirley Oliveira, de 41 anos, comemorou a facilidade: “Tá lindo de ver! Muitos ônibus disponíveis e, o melhor, tudo de graça. É a melhor forma de aproveitar o feriado em Mosqueiro”.

Para o professor Vanderson Romero, de 44 anos, o cenário é muito diferente dos anos anteriores: “Antes os ônibus iam superlotados e não tinha essa organização. Agora está tudo funcionando bem e o melhor: de graça! Dá até mais vontade de curtir Mosqueiro com os amigos”.

Agentes de transporte da Segbel estão responsáveis pela organização das filas e no controle de embarque. “Estamos aqui desde as primeiras viagens, organizando tudo para que os passageiros viajem com tranquilidade e segurança”, destacou Neto Barbosa, coordenador de fiscalização de Transportes da Segbel.

A Guarda Municipal de Belém (GMB) também esteve presente, garantindo a segurança no local.

MAIS DIAS COM TARIFA ZERO

A Segbel reforça que o aumento da frota será mantido nos próximos dias, especialmente no domingo (20) e na segunda-feira (21), com a continuidade da tarifa zero, benefício garantido pela Prefeitura de Belém aplicado aos domingos e feriados.

“Estamos cumprindo a determinação de ampliar a frota e oferecer a gratuidade nas viagens, inclusive no retorno de Mosqueiro a Belém. Nossa operação foi planejada para garantir uma boa experiência para a população neste feriado prolongado”, frisou Luciano de Oliveira, titular da Segbel.

Fonte e imagens: Agência Belém