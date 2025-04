A capital paraense brilha como única representante do Brasil entre as melhores cidades gastronômicas do mundo

Belém, a vibrante capital do estado do Pará, conquistou um lugar de destaque no cenário gastronômico mundial, sendo a única cidade brasileira a figurar entre as melhores do planeta. O reconhecimento veio pela editora internacional de turismo Lonely Planet, referência global em guias de viagem.

A rica tapeçaria de sabores, texturas e aromas que compõem a gastronomia local reflete a generosidade da floresta e dos rios. Ingredientes exóticos como o jambu, com sua característica de leve tremor na boca, o açaí, versátil em pratos doces e salgados, o pirarucu, peixe de sabor delicado, e as diversas frutas tropicais, conferem aos pratos paraenses uma identidade inconfundível.

Com o título de “porta de entrada para a biodiversidade da Amazônia”, frequentemente associado a Belém, ganha ainda mais significado quando se explora sua culinária. Cada prato conta uma história da relação íntima entre o povo paraense e a natureza que o cerca, preservando tradições ancestrais e incorporando influências indígenas, africanas e portuguesas.

Este reconhecimento internacional não apenas enaltece os talentosos chefs e produtores locais, mas também convida o mundo a descobrir os sabores únicos e a cultura fascinante que Belém tem a oferecer. A cidade se firma como um destino imperdível para os amantes da gastronomia que buscam experiências autênticas e inesquecíveis.

A revista Lonely Planet, ressalta seus pontos de referência icônicos, com o efervescente Complexo do Mercado Ver-o-Peso no centro das atenções. Também destaca a atuação de chefs renomados, como o talentoso Thiago Castanho, cujo trabalho inovador eleva os ingredientes amazônicos a patamares da alta gastronomia, mantendo a essência da tradição paraense.

A inclusão de Belém em um ranking ao lado de metrópoles gastronômicas de peso como Ho Chi Minh (Vietnã), Nápoles (Itália), Lima (Peru), Kuala Lumpur (Malásia) e Dakar (Senegal) sublinha a relevância da capital paraense como um polo de inovação e preservação das tradições culinárias no Brasil. Essa notável companhia internacional atesta a singularidade e o potencial da gastronomia de Belém, colocando-a no mapa mundial como um destino imperdível para os apreciadores de experiências gastronômicas autênticas e memoráveis.

Imagem: Canva

Por Redação APP