Exército Brasileiro abre oportunidades para ingresso na carreira militar; confira as formas de seleção

O Exército Brasileiro está com inscrições abertas e prevê novos processos seletivos ao longo deste ano para homens e mulheres interessados em ingressar na carreira militar. As oportunidades incluem o alistamento militar, processos seletivos para serviço temporário e concursos públicos para a carreira permanente, com vagas destinadas a diferentes níveis de escolaridade.

Alistamento Militar segue até 30 de junho

O prazo para o Alistamento Militar 2026 termina no dia 30 de junho. O procedimento é obrigatório para os jovens do sexo masculino nascidos em 2008, que completam 18 anos em 2026, e voluntário para mulheres.

O alistamento pode ser feito gratuitamente pela internet, por meio do Portal do Alistamento Militar, ou presencialmente nas Juntas de Serviço Militar de municípios como Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides.

Além da formação militar, os participantes têm acesso a programas de qualificação profissional, como o Projeto Soldado-Cidadão, voltado à capacitação para o mercado de trabalho.

Seleção para profissionais de nível técnico e superior

O Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO) também realizará, a partir de julho, Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais com ensino superior, que atuarão nos estados do Pará, Amapá e Maranhão.

O edital será publicado no site oficial da 8ª Região Militar. O processo é destinado a candidatos com até 40 anos de idade e também prevê vagas para cabos e sargentos com formação técnica em diversas áreas.

Concursos para carreira permanente

Quem deseja seguir carreira militar pode disputar concursos públicos nacionais para formação de oficiais e sargentos.

Uma das principais portas de entrada é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), destinada a candidatos com ensino médio completo e idade entre 17 e 22 anos. Após a formação inicial, os aprovados seguem para a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).

Outra opção são as Escola de Sargentos das Armas (ESA) e a Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), que oferecem vagas para candidatos com ensino médio completo. Para as áreas Geral e Aviação, a idade exigida é de 17 a 24 anos. Já para Saúde e Música, o limite é de 26 anos.

Oportunidades para engenheiros e profissionais da saúde

O Instituto Militar de Engenharia (IME) realiza concursos anuais para civis e militares com interesse em integrar o Quadro de Engenheiros Militares. As vagas são destinadas a candidatos com até 22 anos.

Já profissionais graduados podem ingressar como oficiais por meio da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx). Para o Quadro Complementar e Capelães, a idade máxima é de 32 anos. No caso de médicos, dentistas e farmacêuticos, o limite é de 35 anos.

Segundo o Exército Brasileiro, as diferentes modalidades de ingresso oferecem oportunidades de desenvolvimento profissional, formação técnica e acadêmica, além da possibilidade de construção de uma carreira na instituição.