segunda-feira, junho 22, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomePRIMEIRA COLUNA
PRIMEIRA COLUNA

Exército Brasileiro abre oportunidades para ingresso na carreira militar; confira as formas de seleção

O Exército Brasileiro está com inscrições abertas e prevê novos processos seletivos ao longo deste ano para homens e mulheres interessados em ingressar na carreira militar. As oportunidades incluem o alistamento militar, processos seletivos para serviço temporário e concursos públicos para a carreira permanente, com vagas destinadas a diferentes níveis de escolaridade.

Alistamento Militar segue até 30 de junho

O prazo para o Alistamento Militar 2026 termina no dia 30 de junho. O procedimento é obrigatório para os jovens do sexo masculino nascidos em 2008, que completam 18 anos em 2026, e voluntário para mulheres.

O alistamento pode ser feito gratuitamente pela internet, por meio do Portal do Alistamento Militar, ou presencialmente nas Juntas de Serviço Militar de municípios como Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides.

Além da formação militar, os participantes têm acesso a programas de qualificação profissional, como o Projeto Soldado-Cidadão, voltado à capacitação para o mercado de trabalho.

Seleção para profissionais de nível técnico e superior

O Comando Militar da Amazônia Oriental (CMAO) também realizará, a partir de julho, Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais com ensino superior, que atuarão nos estados do Pará, Amapá e Maranhão.

O edital será publicado no site oficial da 8ª Região Militar. O processo é destinado a candidatos com até 40 anos de idade e também prevê vagas para cabos e sargentos com formação técnica em diversas áreas.

Concursos para carreira permanente

Quem deseja seguir carreira militar pode disputar concursos públicos nacionais para formação de oficiais e sargentos.

Uma das principais portas de entrada é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), destinada a candidatos com ensino médio completo e idade entre 17 e 22 anos. Após a formação inicial, os aprovados seguem para a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).

Outra opção são as Escola de Sargentos das Armas (ESA) e a Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), que oferecem vagas para candidatos com ensino médio completo. Para as áreas Geral e Aviação, a idade exigida é de 17 a 24 anos. Já para Saúde e Música, o limite é de 26 anos.

Oportunidades para engenheiros e profissionais da saúde

O Instituto Militar de Engenharia (IME) realiza concursos anuais para civis e militares com interesse em integrar o Quadro de Engenheiros Militares. As vagas são destinadas a candidatos com até 22 anos.

Já profissionais graduados podem ingressar como oficiais por meio da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx). Para o Quadro Complementar e Capelães, a idade máxima é de 32 anos. No caso de médicos, dentistas e farmacêuticos, o limite é de 35 anos.

Segundo o Exército Brasileiro, as diferentes modalidades de ingresso oferecem oportunidades de desenvolvimento profissional, formação técnica e acadêmica, além da possibilidade de construção de uma carreira na instituição.

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Após arrastar 340 mil pessoas pelo interior, festival “Vem Louvar Pará” retorna a Belém nesta semana
Próximo artigo
Instituto Aço Cearense, braço social da SINOBRAS, promove ações de educação ambiental para 160 crianças em três estados brasileiros

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,534FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315