Após eliminação, Steve Clarke anuncia saída do comando da seleção escocesa

Em carta, Clarke expressou seu orgulho com as conquistas que teve com a seleção; treinador comandava equipe desde 2019;

Rafael Villarroel, da CNN Brasil, São Paulo

Após não se classificar para a segunda fase da Copa, o treinador e ex-jogador Steve Clarke anunciou a saída do comando da seleção da Escócia neste sábado (27). Ele estava no comando do time nacional desde 2019.

Em comunicado divulgado pela seleção nas redes sociais, a equipe anunciou a saída de Clarke ao publicar uma carta aberta feita pelo técnico.

“A parte mais emocionante desta despedida diz respeito aos meus jogadores; sem eles, não teríamos nenhuma das memórias que acumulamos de 2019 até agora. Eles merecem todos os elogios e a admiração que recebem, e foi uma verdadeira honra ser o treinador deles”, escreveu.

Ainda no comunicado, Clarke agradeceu a oportunidade de treinar a equipe e desejou boa sorte a seu sucessor.

Reprodução / Federação Escocesa de Futebol