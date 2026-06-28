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ESPORTE

Croácia vence Gana por 2×1 e fica em segundo lugar no Grupo L

Croatas abriram placar com Sucíc aos 31′ do primeiro tempo e viraram no final da segunda etapa, após ganeses empatarem com Luckassen

Rafael Villarroel, da CNN Brasil

A Croácia venceu o confronto contra Gana por 2×1 neste sábado (27), em partida válida pela terceira rodada do Grupo L da Copa do Mundo.

O duelo ocorreu no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Com a vitória, os croatas fecharam a primeira fase da competição em segundo lugar, já Gana, em terceiro.

A seleção europeia abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, após Petar Sucic acertar um chute rasteiro de fora da área para abrir o placar.

Na segunda etapa, após falta, a bola sobrou para Luckassen, que empatou o jogo aos 28 minutos. O gol foi confirmado após checagem do Var.

Com o jogo se encaminhando para o final, aos 37′ do segundo tempo, após escanteio cobrado por Modríc, Vlasic subiu de cabeça e virou o jogo para a seleção europeia.

No outro confronto do grupo, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 e fechou a fase de grupos na liderança da chave com 7 pontos, após duas vitórias e um empate.

O Panamá, por outro lado, já estava eliminado e fecha sua participação no Mundial sem pontuar após três derrotas.

Com a definição do Grupo L, a Croácia enfrentará o segundo lugar do Grupo K e Gana o primeiro colocado.

O grupo K tem Côlombia, Portugal, RD Congo e Uzbequistão (que já está eliminado).

seleção colombiana enfrenta Portugal a partir das 20h, definindo a chave final do grupo.

 Divulgação/Fifa

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