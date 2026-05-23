Sefa apreende escavadeira hidráulica em Cachoeira do Piriá

Na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, fiscais de receitas estaduais apreenderam, ontem, quinta-feira, 21, uma escavadeira hidráulica no valor de R$ 81 mil, transportada sem nota fiscal.

O condutor da carreta prancha apresentou Manifesto eletrônico e Conhecimento de Transporte do veículo sem apresentar a nota fiscal correspondente. A fiscalização interrogou o motorista, que apresentou a nota fiscal de compra da escavadeira de uma empresa de Belém.

“Na análise da documentação apresentada, a fiscalização observou que o Conhecimento de Transporte informava que a máquina saiu de Ourém-PA, e tinha como destino a cidade de São Luís-MA, ou seja, as informações eram divergentes.

O motorista informou que a máquina era usada e iria para conserto. Na análise da documentação fiscal apresentada foi verificado que a remetente tinha atividade de reparo de equipamentos. “Diante de todas as divergências encontradas a máquina foi retida e lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 17.496,00 referente ao ICMS da mercadoria e multa.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias