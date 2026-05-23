domingo, maio 24, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeECONOMIA
ECONOMIA

Sefa apreende escavadeira hidráulica em Cachoeira do Piriá

Na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, fiscais de receitas estaduais apreenderam, ontem, quinta-feira, 21, uma escavadeira hidráulica no valor de R$ 81 mil, transportada sem nota fiscal.

O condutor da carreta prancha apresentou Manifesto eletrônico e Conhecimento de Transporte do veículo sem apresentar a nota fiscal correspondente. A fiscalização interrogou o motorista, que apresentou a nota fiscal de compra da escavadeira de uma empresa de Belém.

“Na análise da documentação apresentada, a fiscalização observou que o Conhecimento de Transporte informava que a máquina saiu de Ourém-PA, e tinha como destino a cidade de São Luís-MA, ou seja, as informações eram divergentes. 

O motorista informou que a máquina era usada e iria para conserto. Na análise da documentação fiscal apresentada foi verificado que a remetente tinha atividade de reparo de equipamentos. “Diante de todas as divergências encontradas a máquina foi retida e lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 17.496,00 referente ao ICMS da mercadoria e multa.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias

LCI-Banpara300x100px
Artigo anterior
XXV Festival de Ópera do Theatro da Paz estreia em grande estilo com ‘Os Heróis’

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,536FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
GovPa_UsiPazDomEliseu_WebBanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315