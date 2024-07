Arquivo Público promove curso de férias com palestras e oficinas até sexta-feira (19)

O segundo dia do curso de férias do Arquivo Público do Pará (Apep), nesta quarta-feira (17), teve início com a oficina “Noções de preservação e conservação de documentos em suporte de papel”, ministrada por João Lopes. A iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), tem o objetivo de promover debates e enriquecer a formação de profissionais e estudantes, acerca da preservação e organização de documentos históricos, trabalho desenvolvido no Apep.

“Ontem (terça-feira, 16), tivemos duas palestras com termos relacionados à arquivologia e hoje o Arquivo oferece três oficinas, cujo objetivo é democratizar os serviços que nós fazemos, em termos de trabalhos técnicos e ao mesmo tempo compartilhar certos conhecimentos que são muito fechados ainda, tratamento documental, preservação, conservação, leitura de documentos”, informou o diretor do Apep, Leonardo Torii.

“Nós abrimos essa possibilidade durante um mês de férias escolares, geralmente tem-se a imagem de que Belém se esvazia mas a gente sabe que não, justamente por isso, para atender esse público que fica em Belém a gente abriu essas oficinas”, conclui o diretor.

As oficinas “Identificação documental em inquéritos policiais (1960 a 1990)”, liderada por Tarcísio Tomaz, e “Leitura de documentos históricos”, conduzida por José Augusto Ó de Almeida e Éderson Pinho, também fazem parte da programação.

“Bom, eu queria muito aprender sobre como manusear documentos, fontes, então estou gostando muito, e como ainda não tive contato na faculdade, tudo é novidade”, diz a estudante de História, Hanna Coelho, que participou da oficina de leitura de documentos históricos.

A estudante de Arquivologia, Fernanda Costa, também participou da oficina de leitura. “Estou muito animada, mesmo não sendo a primeira vez que tenho contato, de modo geral eu trabalho mais com documentos digitais. Nesse caso, dessa maneira que estamos vendo hoje é mais interessante pra mim, tá sendo muito bom”, afirma a estudante.

A programação teve início na última terça-feira (16), com as palestras “A atuação do Arquivo Central da UFPA no cenário da transformação digital”, ministrada por José Augusto da Silva Vilela, e “Organização do conhecimento em arquivos”, com Amanda Marissa. Nos próximos dias, as oficinas continuam entre 9h e 12h, até sexta-feira (19). As vagas já estão esgotadas.

Texto de Juliana Amaral / Ascom Secult

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação