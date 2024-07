AGORA: dona do Facebook suspende recursos de inteligência artificial no Brasil; entenda

Em uma movimentação surpreendente, a Meta, conglomerado que engloba plataformas como Instagram, Facebook e WhatsApp, anunciou nesta semana a suspensão de suas ferramentas de inteligência artificial generativa, conhecidas como genAI, no Brasil. A decisão vem em um momento de crescente escrutínio sobre a privacidade e o uso de dados por grandes corporações tecnológicas.

A empresa comunicou que a pausa nos serviços de genAI se deve à necessidade de alinhar questões com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) do Brasil. Essas ferramentas são responsáveis por criar conteúdos variados, desde textos até imagens e vídeos, através do processamento de grandes volumes de dados.

Por que a Meta suspendeu as ferramentas de IA no Brasil?

Segundo a nota oficial da Meta, essa medida temporária é uma resposta às demandas da ANPD que busca clarificações sobre como as tecnologias podem afetar a privacidade dos usuários. Dentro das funcionalidades afetadas, está o popular criador de figurinhas do WhatsApp, que permite aos usuários criar imagens únicas a partir de descrições textuais simples.

Qual o impacto dessa suspensão para os usuários?

Com a suspensão, usuários do WhatsApp no Brasil atualmente não conseguem acessar o recurso de criação de figurinhas baseadas em IA. Isso representa uma limitação direta na experiência do usuário, que perde a capacidade de personalizar suas conversas de maneira criativa e instantânea.

Alterações na Política de Privacidade e Futuro da IA na Meta

Além da suspensão das ferramentas de IA, a Meta também promoveu mudanças significativas em sua política de privacidade, particularmente na forma como coleta e utiliza os dados para treinar suas inteligências artificiais. Um retrocesso marcante foi observado em relação às normas de junho, que permitiam o treinamento de IAs com informações acessíveis publicamente nas redes sociais. Após críticas e o envolvimento da ANPD, a empresa decidiu por retirar essas cláusulas, enfatizando o uso de informações que são estritamente necessárias e legalmente permitidas.

Estas mudanças indicam uma nova direção na estratégia de desenvolvimento de IA pela Meta no Brasil, que agora parece inclinada a uma maior transparência e cuidado com os dados dos usuários. Especialistas acreditam que essa tendência possa refletir um ajuste nas operações globais da empresa, dada a crescente preocupação com a regulamentação da tecnologia de IA em diferentes mercados.

Mudanças na Política de Privacidade

Impacto nos serviços afetados

Interesse e proteção ao usuário

Enquanto a Meta prossegue no diálogo com a ANPD para resolveressas questões regulatórias, usuários e analistas se mantêm atentos às consequências desses ajustes nas funcionalidades do dia a dia e na integrididade dos dados pessoais na rede.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo