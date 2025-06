Arraiá das Escolas movimenta o calçadão da Praia do Arucará em Portel

O calçadão da Praia do Arucará, em Portel, no Marajó, será palco de mais uma grande celebração da cultura brasileira: o Arraiá das Escolas, com apresentações juninas protagonizadas por alunos e professores de diversas instituições de ensino do município nas noites de hoje e amanhã. Participam do evento as escolas Paulo Afonso, Armando Pinto Gomes, Orlando Pinto Monteiro, Benedito Magno da Silva, Odileia da Silva Brito, Escola ABC e Dilma dos Santos Carvalho.

Em clima de festa, cores, danças e tradições, o Arraiá tem como foco principal a integração entre escola e sociedade, celebrando o mês das festas juninas – a maior manifestação cultural popular do Brasil.

O Arraiá das Escolas 2025 se iniciou no dia 07 de junho e segue até o dia 28, com uma vasta programação nas escolas e espaços públicos. Um dos destaques será a realização da Missa Caipira Escolar, promovendo fé, cultura e identidade local.

Para o secretário de Educação de Portel, Elias Saraiva, o evento fortalece o vínculo entre as instituições de ensino e a comunidade:

“O objetivo é a valorização da cultura junina como referência na formação dos alunos, além da integração entre escola, família e sociedade”.

A diretora da Escola Odileia da Silva Brito também destacou a importância do evento:

“O Arraiá das Escolas é a manifestação viva da chama da cultura popular. Um instrumento de integração escolar, onde a escola mostra sua identidade cultural por meio de seus alunos e corpo docente.”

O evento é aberto a toda a comunidade portelense.

Imagens: Ray Nonato/Ascom/PMP