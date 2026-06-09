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Arrastão do Pavulagem entra na programação oficial do Arraial de Belém

Pela primeira vez o tradicional Arrastão do Pavulagem passa a integrar oficialmente a programação do Arraial de Belém, consolidando uma parceria histórica entre a Prefeitura de Belém e o movimento cultural que há décadas arrasta milhares de brincantes pelas ruas da capital paraense.

Reconhecido como uma das mais importantes manifestações da cultura popular amazônica, o Arrastão do Pavulagem passa a compor o calendário oficial das festividades juninas promovidas pela Prefeitura, reforçando o compromisso com a valorização da identidade cultural paraense e o fortalecimento das tradições que marcam a história de Belém.

Neste ano, os cortejos serão realizados nos dias 14, 21 e 28 de junho e 5 de julho. A concentração ocorre na praça da República, em frente ao Theatro da Paz. De lá, os brincantes seguem pela avenida Presidente Vargas e pela rua Municipalidade, até a praça Waldemar Henrique, onde a programação é encerrada com apresentações da banda Arraial do Pavulagem e artistas convidados.

A expectativa é que cada arrastão reúna mais de 35 mil pessoas, transformando o centro da cidade em um grande palco de celebração da cultura amazônica, com música, dança, cores, tradição e a participação do Boi Pavulagem.

Além de reforçar o calendário cultural da capital, a parceria entre a Prefeitura e o Arraial do Pavulagem amplia o acesso da população às manifestações populares e fortalece ações de incentivo à cultura, ao turismo e à ocupação dos espaços públicos por expressões artísticas que fazem parte da identidade de Belém.

Serviço:

Arrastão do Pavulagem 2026

Datas: 14, 21 e 28 de junho e 5 de julho

Concentração: Praça da República (em frente ao Theatro da Paz)

Horário: tradicionalmente pela manhã, com concentração e saída do cortejo a partir das 9h

Percurso: Praça da República – Avenida Presidente Vargas – Rua Municipalidade – Praça Waldemar Henrique

Fonte e imagens: Agência Belém

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