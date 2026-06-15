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Atenção, motoristas: Primeiro prazo do licenciamento anual no Pará termina nesta sexta (19)

Vencimento inicial é voltado para veículos com finais de placa de 05 a 35; veja o calendário completo e como emitir a guia.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) emitiu um alerta importante para os motoristas: os prazos de vencimento do licenciamento anual para os veículos com finais de placa de 05 a 95 começam a expirar já nos próximos dias.

O procedimento é obrigatório e indispensável para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento que atesta que o automóvel está regularizado e autorizado a circular legalmente por vias públicas.

Calendário de Vencimentos

Os prazos foram divididos em três blocos pelo Detran. Fique atento à data limite para o final da placa do seu veículo:

Finais de PlacaData Limite para Pagamento
05 a 35Até 19 de junho
45 a 65Até 26 de junho
75 a 95Até 3 de julho

O órgão orienta os condutores a não deixarem o pagamento para a última hora, evitando eventuais problemas com o tempo de compensação bancária do boleto.

Como Emitir o Boleto e Regularizar o Veículo

Para emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), o proprietário deve acessar o site oficial do Detran ou o portal Detran Digital. Na consulta, basta informar os seguintes dados:

  • Placa do veículo
  • Número do Renavam
  • CPF do proprietário

O boleto também pode ser retirado presencialmente na sede do Detran, nos postos avançados de atendimento ou nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

Atenção aos débitos pendentes: Antes de fechar o licenciamento, o sistema exige a quitação de qualquer outra pendência vinculada ao veículo, como IPVA, multas municipais, estaduais ou da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O CRLV digital só é liberado após o pagamento de todas as obrigações.

Opção de Parcelamento

Para facilitar a regularização, o Detran permite o parcelamento dos débitos no cartão de crédito por meio de empresas credenciadas. Essa opção é válida tanto para o licenciamento atual quanto para dívidas de anos anteriores.

Consequências e Segurança Viária

A diretora-geral do Detran, Renata Coelho, reforça que manter o documento em dia reflete diretamente na segurança de todos. “O licenciamento é o que comprova que aquele veículo está regularizado e em condições legais de circulação. Isso ajuda a prevenir irregularidades, facilita a fiscalização e contribui para um trânsito mais organizado”, pontua.

Deixar de licenciar o veículo não é apenas um problema administrativo, mas sim uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Quem for flagrado rodando com o documento atrasado estará sujeito a:

  • Multa no valor de R$ 293,47
  • Inserção de 7 pontos na CNH
  • Remoção do veículo para o pátio do órgão até que toda a situação seja totalmente regularizada.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará

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