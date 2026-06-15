Com salário de até R$ 5,2 mil e auxílio de R$ 1,1 mil, IBGE anuncia novo processo seletivo

São 1.414 vagas temporárias para diversas áreas de atuação; inscrições começam no dia 17 de junho.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura de um novo processo seletivo simplificado com 1.414 vagas temporárias. O certame é voltado para os trabalhos do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, além do Censo da População em Situação de Rua.

As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 5.255,40, além de um pacote de benefícios atrativo.

Vagas, Cargos e Salários

As vagas estão divididas entre duas funções principais, ambas com jornada de trabalho de 40 horas semanais:

Cargo Escolaridade Vagas Remuneração Base Analista Censitário Nível Superior 1.020 R$ 5.255,40 Agente Censitário de Qualidade Nível Médio 394 R$ 2.932,00

Benefícios inclusos

Além do salário base, os profissionais contratados terão direito a:

Auxílio-alimentação no valor de R$ 1.192,00

Auxílio-transporte

Auxílio-pré-escolar

Férias e 13º salário proporcionais

Para o cargo de Analista Censitário, as vagas são distribuídas em diversas áreas de atuação e formação superior, incluindo Agronomia, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Estatística, Geografia, Jornalismo, Letras, Serviço Social, Tecnologia da Informação e Veterinária.

Inscrições e Prazos

O período de inscrição começa na próxima quarta-feira, 17 de junho, e vai até o dia 15 de julho. Todo o processo deve ser feito exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, o Instituto Avalia.

As taxas de participação foram definidas em:

R$ 37,50 para a vaga de Analista Censitário.

para a vaga de Analista Censitário. R$ 41,76 para a vaga de Agente Censitário de Qualidade.

Cotas e inclusão

O edital garante a reserva de vagas para políticas de ações afirmativas, distribuídas da seguinte forma:

30% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Duração dos Contratos

Por se tratar de um processo seletivo simplificado para trabalhos sazonais, os contratos de trabalho terão prazo inicial de até 12 meses. No entanto, o edital prevê a possibilidade de prorrogação conforme o andamento e a necessidade das pesquisas do IBGE, desde que respeitado o limite máximo total de 48 meses (4 anos).

A renovação contratual ficará condicionada ao cronograma oficial das pesquisas e à avaliação contínua de desempenho do profissional.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/ARQUIVO