Avatar: Fogo e Cinzas | James Cameron fala sobre cena sensual do filme

O terceiro longa da franquia já está em cartaz nos cinemas brasileiros

Por Júlia Henn

Em recente entrevista ao The Hollywood Reporter, o diretor James Cameron falou sobre a importância de uma das cenas mais comentadas de Avatar: Fogo e Cinzas.

A cena em questão mostra um encontro entre o Coronel Miles Quaritch (Stephen Lang) e Varang, líder do povo das Cinzas (Oona Chaplin). Neste encontro, Quaritch busca uma aliança com Varang e a cena se torna particularmente sensual para os padrões da franquia, incluindo uso de alucinógenos e um delicado corte de faca no peito do vilão.

Para Cameron, o apelo está na tensão da cena: “Você não faz ideia do que vai acontecer em seguida e eles são personagens fascinantes, e ela está hipnotizante em cena. Hipnotizante é a palavra que sempre vem à mente para mim.“

“Eu não tinha percebido exatamente o que tinha escrito para a cena até ver os atores atuando. Aí percebi que existe uma sedução dupla“, disse o cineasta. “Ele está lá para fazer com que ela faça o que ele quiser, aí parece que ela tem ele sob controle, e ainda assim ele tem um plano durante o tempo inteiro, que acaba funcionando. De um ponto de vista de roteiro, fico feliz com as dinâmicas psicológicas da cena.“

A cena é relativamente longa e o time de edição do filme queria cortá-la para diminuir a duração total do projeto, que ficou com um total de 3h15m. “Eu disse para eles, ‘Gente, vocês estão prestes a perder o emprego, coloquem a cena inteira de volta, com todas as falas’“, declarou Cameron.

Segundo o diretor, esta também foi a cena que garantiu o papel para a atriz Oona Chaplin durante as audições. “Existe sexualidade, tem uma psicologia de dominação e também tem muita fúria“, disse ele. “Existem muitas camadas para o que ela está fazendo e sobre as forças que a motivam, e Oona foi capaz de flutuar entre elas de uma forma que eu não vi nas outras candidatas. Em retrospecto, tenho certeza que poderia ter escalado qualquer uma delas, mas meu instinto é sempre ir com o ator que melhor entende o personagem.”

Tudo sobre Avatar: Fogo e Cinzas

A principal nova tribo que conheceremos em Avatar: Fogo e Cinzas é O Povo das Cinzas, descrito como um grupo vulcânico e agressivo, em contraste com os pacíficos Metkayina, clã dos mares apresentado em Avatar: O Caminho da Água. Oona Chaplin, neta de Charles Chaplin e atriz de Game of Thrones, viverá Varang, a líder do Povo das Cinzas.

Avatar: Fogo e Cinzas também trocará de narrador, deixando o Jake Sully de Sam Worthington de lado em favor do Lo’ak de Britain Dalton. Este é o terceiro de cinco filmes de Avatar.

Avatar: Fogo e Cinzas estreia em 18 de dezembro de 2025. Um hiato de quatro anos vai separá-lo de Avatar 4, que chega aos cinemas em 21 de dezembro de 2029. Último filme da saga previsto, Avatar 5 tem data de lançamento prevista para 19 de dezembro de 2031.

Com isso, o último Avatar sairá 22 anos depois do original em 2009, isso se as datas forem mantidas.

Antes desse filme, Avatar: O Caminho da Água retomou a história de Jake Sully e sua amada Neytiri (Zoë Saldaña) no planeta de Pandora. Muitos anos depois dos eventos do primeiro filme, os dois formaram uma família e se veem na posição de defender o planeta de uma nova invasão humana.