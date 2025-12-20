sábado, dezembro 20, 2025
    Especialistas apontam que 2026 terá maior bilheteria mundial do pós-pandemia

    Com diversos blockbusters com previsão de estreia para o próximo ano, as bilheterias devem se beneficiar

    Por Júlia Henn

    De acordo com o instituto de pesquisa e análise da indústria cinematográfica Gower Street Analytics, o ano de 2026 verá uma arrecadação de US$35 bilhões a nível mundial, marcando o segundo ano consecutivo de crescimento, com uma elevação de 5% em comparação a estimativas atuais de 2025.

    Esta previsão faria de 2026 o ano mais lucrativo para o cinema desde os US$42,3 bilhões arrecadados em 2019, superando os US$33,9 bilhões de 2023. “Prevemos que 2026 seja o ano de maior arrecadação de bilheteria mundial desde 2019“, disse Thomas Beranek, analista chefe da Gower Street Analytics. “Esperamos ver o maior crescimento, especialmente, em mercados liderados por produtos de Hollywood.

    Previsões anteriores do instituto mantiveram um resultado preciso, com variação de 5% em 2024 e se aproximando de uma variação de apenas 2% em 2025.

