Banda Virtudão comemora 13 anos de sucesso com grande show no Bar da Katedral no sábado, 5

Eles reúnem carisma, talento e ao longo de uma trajetória de sucesso, já tem uma legião de fãs e admiradores do seu trabalho. A Banda Virtudão, cujo repertório reúne samba e pagode da melhor qualidade, além das centenas de shows realizados em casas noturnas de Belém por todo o Estado do Pará, realiza apresentações em eventos dos mais variados, como formaturas, casamentos e aniversários, demostrando a aprovação de um trabalho consolidado em mais de uma década encantando multidões.

Um mega show para duas mil pessoas e vários artistas convidados irá marcar amanhã, sábado, 05, a partir das 16 h, a comemoração dos 13 anos do grupo musical. O evento terá como palco a casa de shows Katedral, e, de acordo com os integrantes do grupo, a festa será repleta de surpresas e inovações.

“Nossa expectativa é a melhor possível, porque iremos realizar um aniversário totalmente diferente de todos os outros anteriores, a começar pelo local escolhido. Esse será um show muito especial pra gente, onde já buscamos uma maturidade musical de repertório, iremos colocar em prática numa data superimportante. Então, a expectativa é a melhor. Ainda mais sabendo que estarão presentes muitas pessoas importantes pra nossa carreira, muitos amigos artistas que estarão lá com a gente participando, que toparam esse desafio de levar uma atração diferenciada, onde vai rolar muita nostalgia. No que depender do Virtudão, será uma festa linda e inesquecível tanto pra nós, quanto para o nosso público”, anuncia Everton Rodrigues (voz e violão).

De acordo com a vocalista Letícia Moura, este será mais um grande desafio vivido pela banda. “Esta será a maior festa que iremos fazer, e esse será nosso grande desafio. Tudo o que a gente tem vivido nos últimos anos, tem mostrado que essa festa será inesquecível pra nós, pras pessoas que torcem por nós e nos acompanham também, porque a cada dia, percebemos que temos mais pessoas ao nosso lado, acompanhando nosso trabalho, nos apoiando, curtindo nosso trabalho e tudo isso é fruto do que a gente vem plantando nesses 13 anos de carreira. Será também um momento de retrospectiva do que a gente já viveu e de projetar novas metas pra frente. Então, será um momento bem nostálgico e bem desafiador pras coisas que virão a partir disso”, explica a vocalista.

Serviço: Show de aniversário da Banda Virtudão

Data: 05.10.24

Local: Bar da Katedral

Endereço: Rua 28 de Setembro, 1067 (Reduto)

Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (91) 99241.2431

Imagens: Divulgação