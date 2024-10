Mais de mil estudantes são beneficiados com entrega da Escola Estadual Dom Alberto Gaudêncio Ramos, em Ananindeua

A comunidade do bairro do Distrito Industrial celebrou a entrega, pelo Governo do Pará, da nova Escola Estadual Dom Alberto Gaudêncio Ramos, em Ananindeua, na Região Metropolitana, entregue nesta sexta-feira, 4. Em menos de um mês, o governo estadual realiza a entrega da quarta unidade pública de ensino totalmente reconstruída, no município. Com esta inauguração, o Estado totaliza 153 unidades, garantindo mais conforto aos estudantes, professores e demais profissionais.

“Estou muito feliz em participar deste momento junto a vocês. Queria aqui cumprimentar toda a comunidade escolar. Estamos vivendo um momento muito especial, tirando o Pará da última posição e colocando o Pará entre as melhores educações do Brasil. Isso é motivo de orgulho e isso só é possível porque está todo mundo junto nesse movimento. Todos os profissionais da Educação, toda a comunidade escolar, o governo cumprido com o seu papel de tomada de decisão, de prioridade para a agenda da Educação e é nesse rumo que nós vamos continuar trabalhando cada vez mais, fazendo com que a Educação pública do Pará possa avançar e garantir a motivação nos nossos alunos, que os professores estejam todos engajados nesse movimento em favor da educação pública”, destacou o governador do Pará, Helder Barbalho.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual falou que o momento era de festejar e pediu para que os alunos e toda a comunidade escolar cuidem da nova escola.

“Quero pedir aos alunos que cuidem dessa escola para que ela esteja sempre bonita. Esta, que foi construída pelo meu pai, quando foi governador do Estado, e há 30 anos da sua construção, nunca tinham recebido uma reforma e agora estou para poder devolver uma escola digna e de qualidade. Mas peço que tenham carinho e afeto por ela, e compreensão de que este espaço é de vocês, então zelem por ele. E com alunos comprometidos poderemos avançar cada vez mais”, disse Helder Barbalho.

Para a vice-governadora, Hana Ghassan, este é mais um grande passo que o Estado dá no avanço da Educação estadual paraense. “Nós vivemos um momento especial na Educação do Pará, vivemos um momento especial no Estado. Eu digo isso porque eu sou servidora pública há 30 anos e vejo que estamos em um momento de união no Pará. Um momento que faz com que todos trabalhemos juntos por um futuro melhor. A Educação é um instrumento de transformação da vida das pessoas. Então vocês podem ser o que vocês quiserem ser e a forma garantida é por meio da Educação. Quero cumprimentar todo o corpo docente que faz parte dessa transformação, vocês são motivo de muito orgulho para nós”, afirma a vice-governadora.

Com um investimento de pouco mais de R$ 3 milhões, a nova escola beneficia mais de 1.100 estudantes matriculados nos ensino Fundamental II, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Eu quero agradecer muito aos nossos estudantes. A escola que estamos construindo no Pará, é a escola que a gente quer que tenha biblioteca, espaço maker e outros tantos espaços fundamentais para acolher pessoas com deficiência, para acolher todos os nossos estudantes. É fundamental que tenhamos espaços como esse para utilização e desenvolvimento completo, especialmente para a juventude que às vezes está muito conectada e precisa ter espaços como esse, uma quadra com esse piso moderno. Eu sei que temos tanta coisa para fazer ainda, mas tudo que a gente conseguiu alcançar é porque tem uma decisão de um governador forte dizendo para fazer, para dar um jeito e ele tem dado todo suporte, e a gente saltou para o 6º lugar na educação do Brasil, o maior crescimento da história do país. Isso devido aos esforços de cada professor, de cada professora, de cada colaborador, de cada escola. Aproveitem cada canto dessa escola”, destaca Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

O novo espaço foi contemplado com a reconstrução de 16 salas de aula climatizadas, Sala de Atendimento Educacional Especializado (SAEE), sala Maker, cozinha, banheiros para funcionários, banheiros para alunos, refeitório coberto, depósito, além de áreas como auditório, biblioteca, sala de informática e laboratório multidisciplinar. A escola também recebeu novas instalações elétricas e hidrossanitárias.

Para a professora Rosinete Silva, a Sala de Atendimento Educacional Especializado (SAEE) dará oportunidade para todos os alunos terem o mesmo ensino. “São mudanças que vão favorecer todos os alunos, tanto os típicos como os atípicos na aprendizagem deles. Podemos dizer que com certeza agora eles terão mais oportunidades. Não vai ter diferença de um aprender mais que o outro, porque eles estarão no mesmo nível que os demais alunos, de outras redes, e de outras escolas”, garante a professora do SAEE e da disciplina de História.

“A melhoria é muito grande aqui na escola, devido o ambiente e agora o aprendizado que vai ser melhor, o resultado será ótimo para mim, ainda mais pela acessibilidade, ar-condicionados nas salas, antes não era assim e agora parece que eu estou em um paraíso, nem parece o Gaudêncio que entrei. É uma conquista muito grande e muito satisfatório participar desse projeto de reconstrução. E saber que a escola ganhou novos espaços, inclusive de acessibilidade, a sala de recursos com banheiro dentro, para mim, que tenho uma deficiência, era complicado ter que me deslocar, pedir para alguém me levar até aquele certo ponto, até o banheiro, ou me esperar, sabe? Agora não, você anda a alguns espaços e já chegou no banheiro. É uma grande conquista para mim. Eu nunca imaginei que vivenciaria isso”, conta Luiz Felipe Félix, estudante, deficiente visual, da 2ª etapa do Ensino Médio, turno noite.

Sala Maker – Entre os espaços criados com a reconstrução está a sala Maker, espaço destinado ao incentivo e atividades, como montagem de blocos, construção de robôs, conserto de peças eletrônicas, pintura, desenho, marcenaria, costura e outras atividades práticas.

Motivados, os estudantes da escola receberam a nova estrutura com dança, esporte e a esperança de dias melhores na educação.

“A escola está ótima, está linda, comparando como estava antes, agora melhorou de vez. O banheiro, as salas, a quadra, eu achei impecável, um lugar muito melhor, principalmente as salas de aulas que estão com ar-condicionado, pois a gente sofria com calor. Essa reforma me incentivou a estudar ainda mais, porque com a Educação, nó vamos para a frente e podemos construir uma carreira para o futuro”, disse Verônica Batista, 2ª série do Ensino Médio, ganhou o Bora Estudar por desempenho.

Ananindeua – Firmando o compromisso com a educação no município de Ananindeua, o Governo do Pará realizou em menos de um mês as entregas das Escolas Estaduais Elaine Ismaelino de Freitas, seguida da Joaquim Viana, e Antônio Teixeira Gueiros. Além da unidade de ensino infantil, do Programa “Creche Por Todo o Pará”, Prof. Maria Luisa Sampaio.

Texto: Bianca Rodrigues – Ascom Seduc

Fonte: Agência Pará Foto: Marcos Santos Ag Pará