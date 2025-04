Belém lança agendamento eletrônico do CadÚnico para eliminar filas e agilizar atendimentos

A Prefeitura de Belém implantou, nesta terça-feira (15), o sistema de agendamento eletrônico do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com o objetivo de reduzir filas e melhorar o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade. A medida, coordenada pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), permitirá que os serviços sejam agendados pela internet, com data e hora marcadas.

A ferramenta digital contempla serviços como cadastro, atualização de dados e emissão da folha resumo. Além de evitar as longas filas na Central do CadÚnico, localizada na avenida Augusto Montenegro — que chega a atender cerca de 600 pessoas por dia — o sistema também garante mais organização e dignidade aos usuários, segundo o prefeito Igor Normando.

O agendamento pode ser feito pelo site da Funpapa, com preenchimento de dados básicos como nome, CPF e telefone. Após a conclusão, o usuário recebe confirmação com instruções e a lista de documentos necessários para o atendimento presencial. A iniciativa já está em funcionamento na Central do CadÚnico e será expandida gradualmente aos CRAS de Belém, conforme cronograma da Funpapa.

O CadÚnico é utilizado para acesso a benefícios como Bolsa Família, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia, Auxílio Gás e Minha Casa Minha Vida, sendo essencial para políticas sociais em âmbito federal, estadual e municipal.

Por: Thays Garcia