Prêmio Sebrae de Jornalismo abre inscrições para a 12ª edição com foco em empreendedorismo e pequenos negócios

Estão abertas até 9 de junho as inscrições para a 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), que reconhece reportagens sobre empreendedorismo e pequenos negócios. Podem concorrer conteúdos veiculados entre 3 de junho de 2024 e 8 de junho de 2025, em categorias como Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo, além da categoria especial Jornalismo Universitário.

Profissionais e estudantes de Comunicação podem inscrever até três trabalhos, sem limite por veículo ou instituição de ensino. Os temas das reportagens devem estar alinhados com o foco da premiação, que neste ano gira em torno do “Empreendedorismo com foco nos pequenos negócios”. Entre os subtemas sugeridos estão bioeconomia, inovação, inclusão produtiva, empreendedorismo feminino, acesso a crédito, políticas públicas e a relação dos pequenos negócios com a COP-30.

A premiação ocorre em três etapas: estadual, regional e nacional. Na etapa final, os vencedores das categorias principais ganham notebooks, e o vencedor do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo e o ganhador da categoria universitária também levam celulares de última geração.

Criado pelo Sebrae, o PSJ visa valorizar a cobertura jornalística sobre o universo do empreendedorismo, estimulando a produção de conteúdo de qualidade na imprensa brasileira.

Para mais informações acesse o portal Sebrae: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae

Por: Thays Garcia

Imagem: Portal Sebrae