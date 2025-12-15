Belém recebe iluminação de Natal inédita com árvore de 32 metros

A noite de ontem, domingo, 14, marcou um momento histórico para Belém. A Prefeitura de Belém inaugurou a iluminação natalina do parque linear da Doca, com direito a uma árvore de 32 metros, a chegada do Papai Noel, apresentações culturais e atrações para todas as idades, dando início ao maior e mais estruturado Especial de Natal já realizado na capital paraense.

O prefeito de Belém, Igor Normando, acompanhado da primeira-dama, Fabíola Normando, e da filha do casal, a pequena Isabela, inaugurou oficialmente a iluminação especial de Natal no Parque Linear da Doca, dando início ao Especial de Natal da Prefeitura, considerado o maior e mais estruturado já realizado na capital paraense.

A inauguração aconteceu na noite do último domingo (14) e reuniu milhares de famílias que se encantaram com a decoração e a programação preparada para todas as idades.

A iluminação natalina da Doca impressionou o público pela grandiosidade e pela proposta imersiva, mas o grande destaque foi a árvore de Natal de 32 metros de altura e sonorização integrada que transformou o parque em um verdadeiro cartão-postal da Belém iluminada. Máquinas de neve e bolha de sabão, luzes cênicas e decoração temática completaram o cenário, considerado inédito na cidade.

A chegada do Papai Noel, por volta das 19h, gerou grande comoção entre crianças e adultos. O Bom Velhinho foi recebido pelo prefeito e seguiu em cortejo animado pelo parque, ao som de fanfarra, distribuindo brindes e interagindo com o público. Em seguida, Papai Noel assumiu a Casinha Natalina, onde iniciou o atendimento às crianças, em meio a muita emoção e encantamento.

Entre os presentes, o casal Johnson Amorim, 44 anos, e Graziela Passos, 42, levou a filha Maria Alice, de 1 ano, para viver a experiência natalina. Segundo a família, a decoração e a iluminação chamaram atenção pela beleza e pela organização do evento, proporcionando um momento especial para pais e filhos em um espaço público seguro e acolhedor.

Também participaram da programação Roseane Margalho, 39 anos, e Elton Borges, 40, acompanhados do pequeno Ricardo Margalho, de 2 anos. O casal destacou o encanto das crianças com o Papai Noel, a árvore gigante e as luzes espalhadas pelo parque, além da importância de ações que promovem lazer gratuito para as famílias.

Já Valdeci Ataide, 37 anos, e Rita Sena, 35, estiveram no local com os filhos Antonela, de 4 anos, e Airton, de 8. Para eles, a programação reforça o espírito natalino, valoriza os espaços públicos e fortalece o convívio familiar, especialmente ao oferecer atividades pensadas para o público infantil.

Além da inauguração da iluminação, a noite contou com apresentação de coral com clássicos natalinos, Balada Kids, DJ, distribuição de brindes e atividades para as crianças, criando um clima de festa e integração entre as famílias.

O Especial de Natal da Prefeitura de Belém acontece em três pontos estratégicos da cidade: Parque Linear da Doca, Portal da Amazônia e Praça Batista Campos. A programação segue até o dia 21 de dezembro, com festas a partir das 17h nos dias 14 e 20, além de visitas do Papai Noel nos dias 13 e 21. Diversos bairros e distritos, como Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro, também receberam iluminação natalina.

Promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Executiva de Articulação de Programas Estratégicos, o evento tem como finalidade proporcionar experiências natalinas amplas e inclusivas, fortalecer os vínculos comunitários e estimular a ocupação qualificada dos espaços públicos, marcando a primeira vez que a cidade recebe um Especial de Natal de porte tão significativo.

Fonte e imagens: Agência Belém