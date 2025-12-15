Clube do Remo renova contrato com o goleiro Marcelo Rangel

O Clube do Remo renovou o contrato do goleiro Marcelo Rangel. O atleta de 37 anos, que é natural de Marechal Cândido Rondon (PR), chegou ao Leão no início de 2024 e participou dos dois acessos consecutivos do clube, levando a equipe azulina à Série A.

A renovação do contrato entre o atleta e o clube foi fechada por um período de um ano, garantindo o goleiro azulino no Leão até o final de 2026. “Renovar com o Remo é a continuidade de um sonho. É seguir firme para alcançar novos objetivos, no individual e no coletivo. Estou confiante e cheio de fé para essa próxima temporada, o Remo é para quem tem fé, o Remo é para quem acredita. Foi assim que chegamos até aqui, passo a passo, com humildade e muito trabalho”, comentou o jogador.

Importante no acesso em 2024 e também no acesso de 2025, além do título do Campeonato Paraense deste ano, Marcelo tem cerca de 94 jogos com a camisa azulina e foi um dos grandes destaques da última Série B. “Para mim, esse momento tem um sabor ainda mais especial. Cheguei ao clube na Série C e agora estamos indo para a elite do futebol brasileiro. Deus tem sido fiel e estamos vivendo junto à nação azulina o extraordinário”, finalizou.

Fonte e imagem: Agência Remo/Samara Miranda