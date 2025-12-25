Bolsonaro reitera candidatura de Flávio em carta antes de cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro reiterou a indicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República em 2026. A decisão foi reforçada por meio de uma carta manuscrita que foi lida pelo próprio parlamentar nesta quinta-feira, 25, em frente ao Hospital DF Star, em Brasília. Bolsonaro está internado na unidade para passar por uma cirurgia de correção de hérnia, que estava prevista para começar às 9h.

Na carta, o líder conservador afirma que escolheu o filho para representá-lo politicamente diante do que classifica como um cenário de injustiça. Segundo o ex-presidente, a indicação tem como objetivo impedir que a vontade popular seja anulada.

– Tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026”, afirma o texto.

Flávio Bolsonaro informou que a carta foi escrita quando o pai ainda estava custodiado na Superintendência da Polícia Federal, antes de ser transferido ao hospital. Para o senador, o documento serve como confirmação a aqueles que ainda não acreditavam no apoio do líder conservador a ele.

Em outro trecho, Bolsonaro declara que confia ao filho aquilo que considera mais valioso, ressaltando que a decisão foi tomada de forma consciente e como resposta àqueles que, segundo ele, acreditam em seu projeto político. A carta termina com uma mensagem de fé, na qual Bolsonaro pede que Deus abençoe o filho e o capacite para liderar um movimento que, segundo ele, representa milhões de brasileiros.

A pré-candidatura já havia sido anunciada no início de dezembro, quando Flávio afirmou ter recebido do pai a missão de dar continuidade ao que chama de “projeto de nação” iniciado por Bolsonaro.

Confira, na íntegra, o texto da carta de Bolsonaro:

“Carta aos brasileiros

Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.

Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026.

Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.

Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.

Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade.”

