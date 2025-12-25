Cirurgia em Bolsonaro termina com sucesso, informa a primeira-da Michelle

A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro usou as redes sociais para informar que a cirurgia a qual Jair Bolsonaro foi submetido já foi concluída, na tarde desta quinta-feira, 25, Dia de Natal. De acordo com a presidente nacional do PL Mulher, o procedimento foi um sucesso.

“Cirurgia finalizada com sucesso! Sem intercorrências. Agora é aguardar o retorno da anestesia”, escreveu em story do Instagram.

A cirurgia começou por volta das 9h10 desta quinta (25) e durou aproximadamente quatro horas. Michelle Bolsonaro é autorizada como a principal acompanhante do ex-presidente no hospital.

HÉRNIA INGUINAL BILATERAL E CIRURGIA

A hérnia acontece quando há uma frouxidão ou abertura na parede abdominal/pélvica que permite o extravasamento de alças do intestino ou de outros tecidos por meio dessa abertura. O quadro leva à formação de um caroço e pode trazer dor e desconforto, em especial durante esforço físico.

Quando esse extravasamento ocorre na região da virilha, a hérnia é chamada de inguinal. Ela é considerada bilateral quando atinge a virilha direita e a esquerda simultaneamente.

A cirurgia, de acordo com o médico Paulo Barros, cirurgião do aparelho digestivo do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, consiste em empurrar o conteúdo da barriga para dentro e colocar uma tela de polipropileno (um tipo de plástico) na área afetada. Essa tela faz a contenção da parede abdominal, fechando esse “buraco”.

A cirurgia pode ser feita tanto da forma tradicional, com um corte na virilha, quanto pela via laparoscópica, em que as incisões são muito pequenas (5 a 8 milímetros) e o procedimento é feito com o auxílio de uma câmera inserida no interior do paciente por meio dessas incisões. A cirurgia laparoscópica pode ser feita com ou sem a tecnologia robótica.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News