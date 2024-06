Bombardeio no Líbano: Brasileira fica em estado gravíssimo

Uma brasileira de 30 anos ficou ferida neste sábado (1°) após um bombardeio destruir a casa dela, em Saddike, no sul do Líbano. Identificada como Fatima Boustani, a mulher está em estado gravíssimo. Ela deve ficar por cerca de 24 horas em observação antes de ser transferida para um hospital com melhor infraestrutura. As informações foram obtidas pelo portal G1.

De acordo com parentes, Fatima está sangrando pela cabeça e pelo pulmão. Além da mulher, a filha dela, de 10 anos; e o filho, de 9; também estavam na casa destruída por um bombardeio. A menina passou pela terceira cirurgia na noite de sábado e recebeu transfusão de sangue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Libanês Italiano, em Tiro, no sul do país, enquanto que o menino está em observação.

O pai das crianças, Ahmad Aidibi, está hospedado em um casa em Itapevi, na Grande São Paulo, e, de acordo com familiares “está desesperado, só grita e não come”. A família pede ajuda ao governo brasileiro para resgate da família que está no Líbano.

Aidibi está no Brasil morando com o primo há pelo menos cinco anos. Ele retornou ao país há três semanas, depois de visitar a família no Líbano. A esposa teria conseguido a cidadania brasileira e os planos da família eram de aguardar o término do período escolar das crianças, neste ano, para todos virem ao Brasil.

