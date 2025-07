Brasília sedia Conferência Global sobre Clima e Saúde com foco em adaptações às mudanças climáticas

Brasília recebe até quinta-feira (31) a Conferência Global sobre Clima e Saúde, evento que reúne especialistas e autoridades para debater políticas de adaptação do setor de saúde frente aos impactos das mudanças climáticas.

Na abertura do encontro, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da mobilização coletiva para promover transformações urgentes. “Nenhuma pessoa ou país sozinho consegue promover as transformações necessárias. A mobilização de toda a sociedade e de todas as nações é fundamental para coordenar e liderar esse mutirão”, afirmou.

O Ministério da Saúde reforçou que as ações discutidas estão alinhadas ao Plano de Ação em Saúde de Belém, que será apresentado pelo Brasil na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro. O plano tem como objetivo liderar respostas aos impactos climáticos na saúde, incluindo o enfrentamento de eventos extremos, fortalecimento de sistemas de alerta precoce e implementação de estratégias de adaptação territorial.

A iniciativa, de adesão voluntária pelos Estados-membros da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), reforça compromissos brasileiros com equidade em saúde, justiça climática e governança participativa.

Durante o evento, o diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Jarbas Barbosa, destacou o trabalho da organização para desenvolver planos de adaptação da saúde e estudos de viabilidade para investimentos junto aos países. “A Opas está pronta para implementar o Plano de Ação de Saúde de Belém e avançar em soluções inovadoras para desafios comuns”, afirmou.

Organizada pelo governo brasileiro em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), Opas e a Aliança para Ação Transformadora sobre Clima e Saúde (Atach), a conferência inclui sessões plenárias, painéis e oficinas que visam troca de experiências e desenvolvimento de soluções para fortalecer a saúde diante das mudanças climáticas. As discussões contribuirão diretamente para a consolidação do plano de adaptação que será levado à COP30.

Imagem: Agência Gov